Mauriat „ezredes”

rock and roll;LEMEZEKET FEL!;Paul Mauriat;

2026-02-07 16:45:00 CET

Szenzációt keltett 1968 februárjában, hogy az amerikai slágerlistát egy instrumentális szám, ráadásul francia dal vezette, ami addig és azóta sem fordult elő. Igaz, Sœur Sourire is franciául dalolta az egy hónapon át listavezető Dominique-ot 1963-ban, de a gitáros apáca, aki Szent Domonkosnak, a dominikánus rend alapítójának ajánlotta dalát, belga volt.

A francia szerzemény eredetileg nem zenekari számnak készült, L’amour est bleu címmel a tizenhét éves, görög születésű Vicky Leandros énekelte Luxemburg képviseletében az 1967-es eurovíziós dalfesztiválon. A bécsi seregszemlén negyedik helyezést ért el a dallal; győzött Nagy-Britannia reprezentánsa, a mezítláb a színpadra lépő Sandie Shaw a Puppet on a Stringgel.

Leandros sem maradt első díj nélkül a televíziós táncdaltárlaton: 1972-ben Edinburghben ő vitte el a pálmát a londoni New Seekers Beg, Steal or Borrow-ját megelőző Après toi című dallal, amelynek társszerzője édesapja, a 102 évet élt, tavaly októberben elhunyt Leo Leandros volt.

A bakfis Leandros számát a marseille-i Paul Mauriat és változóan 45-50 tagú nagyzenekara dolgozta fel mindjárt a bécsi bemutató esztendejében, 1967-ben; a hangszeres verzió – Love is Blue címmel – 1968 második hónapjától öt héten át domborított „odaát” a topon. (Instrumentális felvétel előzőleg 1962-ben jutott a legmagasabbra, a brit Tornados Telstarja azonban nem hagyományos kompozíció, hanem az űridők hangja volt akkoriban.)

A Love is Blue-t is tartalmazó Mauriat-nagylemez, a Blooming Hits szintén öt hetet töltött 1968-ban az amerikai albumlista tetején. A korongon megannyi 1967-es sláger szerepelt, köztük a Somethin’ Stupid Nancy és Frank Sinatrától, a Penny Lane a Beatlestől, a There’s a Kind of Hush a Herman’s Hermitstől vagy a Hongkongi grófnő című, Sophia Loren és Marlon Brando főszereplésével forgatott filmhez írt This Is My Song című szám, szerzőként az egyszersmind forgatókönyvíró és rendező Charlie Chaplintől, előadóként Petula Clarktól.

A Penny Lane a Paul Mauriat nagyzenekara Beatlest játszik című albumon is megjelent 1972-ben, olyan további liverpooli klasszikusokkal együtt, mint az Eleanor Rigby, a Get Back, a Girl, a Lady Madonna, a Let It Be, a Michelle vagy a Ticket to Ride. Mauriat kedvenc előadója azonban Charles Aznavour volt, akinek 135 dalát hangszerelte.

Számok sorát írta továbbá Mireille Mathieu számára („egészen kis kora óta ismertem, majdnem úgy szerettem, mintha a lányom lett volna” – mondta az Édith Piaf utódának tartott énekesnőről), zenét szerzett Louis de Funès Robbantsunk bankot! és A csendőr New Yorkban című filmjéhez, összesen több mint ezer felvételt jegyzett. „A pontos számot nem tudom” – emlegette élete vége felé. (Húsz esztendeje, 2006-ban hunyt el.)

Dalai közül örökzöld maradt legelső nemzetközi slágere is, az eredetileg Petula Clarkkal 1962-ben felvett Chariot, amelyet az Egyesült Államokban I Will Follow Him címmel énekelt Little Peggy March, és háromhetes elsőségre vitte a Billboard-sikerlistán 1963-ban. Csaknem három évtizeddel később, 1992-ben a Whoopi Goldberg főszereplésével készült Apácashow című filmben is felhangzott a szám.

Mauriat nem volt szupersztár Franciaországban, mint Aznavour vagy Adamo, de Japánban egyenesen rajongtak érte, a távol-keleti országban ezernél is több telt házas koncertet adott, és lemezeiből 20 millió példány kelt el. „A japánok sokkal romantikusabbak, mint azt Európában sokan gondolnák” – mondta.

Ha már a felkelő nap országa: Kiu Samamoto is első volt az Államokban a Sukiyakival (1963), ahogyan Domenico Modugno a Volaréval (1958), vagy a La Bambát világlágerré avató Ritchie Valens 1958-as feldolgozása után a mexikói népdalt újra adaptáló és azzal a csúcsra kaptató Los Angeles-i Los Lobos (1987).

De az amerikai lista tízes élcsoportjába – máig összesen 39 alkalommal – felkerülő nem angol nyelvű dalok mindegyikét úgy rögzítették, hogy szóljon hangosan az ének, ellentétben Mauriat torok nélkül is különleges variációjával.