Stratégiai érdek

választás;Győr;közgyűlés;feloszlatás;Pintér Bence;

2026-02-06 06:00:00 CET

A győri közgyűlés fideszes többsége fosik, mint a bekerített partizán. Más magyarázatot ugyanis nehéz lenne találni, miért nem támogatta a kormánypárti többség Pintér Bence ellenzéki polgármester javaslatát, hogy oszlassa fel magát a testület, s legyen új választás a folyók városában.

Hogy miért nem mert beleállni a közgyűlés 22 pozíciójából 14-et birtokló Fidesz-KDNP-s frakció egy új megméretésbe, annak több oka lehet: félnek a szavazás eredményétől vagy annyi a vaj a fejükön, hogy már a cipőjükben is tocsog, esetleg mindkettő. Mindenesetre elég meglepő húzás a helyi bátorak részéről, hogy bár az elmúlt szűk másfél évben minden létező eszközzel megpróbálták ellehetetleníteni a civil szférából érkezett, s teljes átláthatóságot ígérő polgármestert és kisebbségbe szorult csapatát, most nem éltek a lehetőséggel, hogy a lehető legdemokratikusabb és legőszintébb módon váljanak meg tőle: egy új voksolással.

A feloszlatást a győri önkormányzati cégeknél vélt visszaélések miatt kezdeményezte Pintér Bence, akinél a közszolgáltatási és vagyonkezelési cég számlájáról hiányzó 1,7 milliárd forint kapcsán telt be a pohár, s miután a fideszes többség már korábban megfosztotta minden felügyeleti és kontrolljogától, más utat nem látott az általa meghirdetett átlátható és tiszta közélet megvalósulásához. A magát fennhangon városi többségnek, s Győr érdekei legfőbb védelmezőjének hirdető kormánypártiak viszont nemmel szavaztak, mely egyenes beismerése a fentebb citált partizánosodásnak. Ami annyiban érthető, hogy nemcsak az általuk felügyelt önkormányzati cégek igencsak kétes ügyei okoznak felháborodást a városban, hanem az állami elvonások mértéke, melyekhez a helyi Fidesz-KDNP lelkesen asszisztál. Közgyűlési többségük például írásba foglaltatta, hogy a 13,1 milliárdos „települési szolidaritási hozzájárulás fizetése Győr stratégiai érdeke”.

Mindezek tükrében logikus, miért ragaszkodnak a jelenlegi status quóhoz: bármi is történik áprilisban, ők 2029-ig maradhatnak az akol melegében. És bűzében. Pontosan tudják: büdösben még nem fagyott meg senki…