Leállások lesznek februárban az Erste Banknál, több szolgáltatás szünetelni fog

Rendszerfejlesztés miatt.

Rendszerfejlesztési munkát végez 2026. 02. 20. 22:00 és 2026. 02. 21. 10:00, valamint 2026. 02. 26. 22:00 és 2026. 02. 27. 03:00 között az Erste Bank, ez pedig egyes szolgáltatások működését is befolyásolja majd.

Az Erste honlapján közzétett tájékoztatás szerint nem lesznek elérhetők a következő szolgáltatások:

  • George App és Web,

  • azonnali átutalások indítása, 

  • internetes vásárlás (csak 2026. 02. 20. 22:00 és 2026. 02. 21. 10:00 között),

  • Erste TeleBank,

  • Vállalati NetBank,

  • Electra,

  • Erste Business MobilBank,

  • SMS szolgáltatások,

  • API csatorna,

  • online termékigénylés,

  • lakás-takarékpénztári kifizetések online nyilatkozási felület.

Ugyanakkor elérhető lesz:

  • internetes vásárlás (kivéve 2026. 02. 20. 22:00 és 2026. 02. 21. 10:00 között),

  • azonnali átutalások fogadása,

  • készpénzfelvétel és készpénzbefizetés belföldön ATM-ből,

  • fizetés és vásárlás bankkártyával POS terminálon keresztül,

  • MobilePay,

  • George Web tiltása TeleBankon keresztül,

  • bankkártya letiltása TeleBankon keresztül,

  • weboldal szolgáltatások,

  • mobilegyenleg feltöltése.

A tervezett karbantartások bankszünnapnak számítanak akkor is, ha a szolgáltatások csak rövid ideig, és nem egy teljes napig szünetelnek.

