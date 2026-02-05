Leállások lesznek februárban az Erste Banknál, több szolgáltatás szünetelni fog

Rendszerfejlesztési munkát végez 2026. 02. 20. 22:00 és 2026. 02. 21. 10:00, valamint 2026. 02. 26. 22:00 és 2026. 02. 27. 03:00 között az Erste Bank, ez pedig egyes szolgáltatások működését is befolyásolja majd.
Az Erste honlapján közzétett tájékoztatás szerint nem lesznek elérhetők a következő szolgáltatások:
George App és Web,
azonnali átutalások indítása,
internetes vásárlás (csak 2026. 02. 20. 22:00 és 2026. 02. 21. 10:00 között),
Erste TeleBank,
Vállalati NetBank,
Electra,
Erste Business MobilBank,
SMS szolgáltatások,
API csatorna,
online termékigénylés,
lakás-takarékpénztári kifizetések online nyilatkozási felület.
Ugyanakkor elérhető lesz:
internetes vásárlás (kivéve 2026. 02. 20. 22:00 és 2026. 02. 21. 10:00 között),
azonnali átutalások fogadása,
készpénzfelvétel és készpénzbefizetés belföldön ATM-ből,
fizetés és vásárlás bankkártyával POS terminálon keresztül,
MobilePay,
George Web tiltása TeleBankon keresztül,
bankkártya letiltása TeleBankon keresztül,
weboldal szolgáltatások,
mobilegyenleg feltöltése.
A tervezett karbantartások bankszünnapnak számítanak akkor is, ha a szolgáltatások csak rövid ideig, és nem egy teljes napig szünetelnek.