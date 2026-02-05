Leállások lesznek februárban az Erste Banknál, több szolgáltatás szünetelni fog

utalás;leállás;Erste Bank;

2026-02-05 17:19:00 CET

Rendszerfejlesztés miatt.

Rendszerfejlesztési munkát végez 2026. 02. 20. 22:00 és 2026. 02. 21. 10:00, valamint 2026. 02. 26. 22:00 és 2026. 02. 27. 03:00 között az Erste Bank, ez pedig egyes szolgáltatások működését is befolyásolja majd.

Az Erste honlapján közzétett tájékoztatás szerint nem lesznek elérhetők a következő szolgáltatások:

George App és Web,

azonnali átutalások indítása,

internetes vásárlás (csak 2026. 02. 20. 22:00 és 2026. 02. 21. 10:00 között),

Erste TeleBank,

Vállalati NetBank,

Electra,

Erste Business MobilBank,

SMS szolgáltatások,

API csatorna,

online termékigénylés,

lakás-takarékpénztári kifizetések online nyilatkozási felület.

Ugyanakkor elérhető lesz:

internetes vásárlás (kivéve 2026. 02. 20. 22:00 és 2026. 02. 21. 10:00 között),

azonnali átutalások fogadása,

készpénzfelvétel és készpénzbefizetés belföldön ATM-ből,

fizetés és vásárlás bankkártyával POS terminálon keresztül,

MobilePay,

George Web tiltása TeleBankon keresztül,

bankkártya letiltása TeleBankon keresztül,

weboldal szolgáltatások,

mobilegyenleg feltöltése.

A tervezett karbantartások bankszünnapnak számítanak akkor is, ha a szolgáltatások csak rövid ideig, és nem egy teljes napig szünetelnek.