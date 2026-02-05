Szijjártó Péter bejelentette, Paks 2 már jogilag és gyakorlatilag is építés alatt álló atomerőműnek minősül

Szijjártó Péter;Paks;paksi atomerőmű;Paks 2;

2026-02-05 14:14:00 CET

A külügyminiszter közölte, történelmi jelentőségű a mai nap.

A mai nap történelmi jelentőségű: földbe került az első beton, ezzel pedig Paks 2 a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség sztenderdjei szerint jogilag és gyakorlatilag is egy építés alatt álló atomerőműnek minősül – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön a Facebook-oldalán.

A tárcavezető ezután kifejtette, hogy Paks2 nélkül nincs rezsicsökkentés, ugyanis az atomerőmű azt fogja jelenteni, hogy mi magunk tudjuk majd előállítani a magyarországi áramigény mintegy 70 százalékát. Ez – folytatta – jelentős mértékben fogja csökkenteni a függőségünket a nemzetközi piacoktól és azok sokszor teljesen esztelen áremelkedéseitől, tehát így tudjuk megőrizni hosszú távon a rezsicsökkentést.

„Ezt a beruházást nagyon sokan akarták és akarják is megakadályozni. Ott voltak például a Biden-féle demokraták, vagy itt vannak a brüsszeli liberálisok, de sajnos egyes magyarországi ellenzéki szereplők is ezen munkálkodnak folyamatosan. Mi azonban nem hagytuk és nem is hagyjuk magunkat. Donald Trump elnökkel megállapodtunk arról, hogy az Egyesült Államok eltörölte a Paks2-vel kapcsolatban korábban létrehozott szankciókat. Brüsszelben mi magunk akadályoztuk és akadályozzuk is meg azt, hogy az Európai Unió a nukleáris ágazat ellen szankciókat vezessen be, az ellenzéket pedig le fogjuk győzni” – sorolta a külügyminiszter, bejegyzését pedig azzal zárta, „megvédjük a rezsicsökkentést, a magyar családok számíthatnak ránk”.

Mint arra már többször felhívtuk a figyelmet, miközben a kivitelezésre Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin között 2014-ben megkötött, sokak szerint puccsszerű megállapodás izgalmában Lázár János akkori kancelláriaminiszter még azt ígérte, hogy a két tervezett atomblokkból az első már 2023-ban termelni kezd, a magyar állami megrendelő, vagyis a Paks II. Zrt. kommunikációs igazgatója nyáron úgy fogalmazott, hogy a két új blokkot „a 2030-as évek első felében”, tehát „biztosan” 2035-től kapcsolják hálózatra. Perger András, az Energiaklub programvezetője akkor hangsúlyozta, hogy az orosz állami fővállalkozó, a Roszatom az építkezés hivatalos kezdetét jelentő, úgynevezett „első betonöntéstől” más államokban körülbelül 10 év alatt jut el az átadásig.