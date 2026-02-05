Hajdúböszörményi polgármester: Egy, a fideszes delegációhoz tartozó személy fotókat törölt egy tanár telefonjáról egy rendezvényen

iskola;általános iskola;Hajdúböszörmény;

2026-02-05 18:24:00 CET

Ha egy iskola falai között ezt meg lehet tenni, akkor nagyon nagy baj van – állapította meg Göröghné Bocskai Éva.

Gyerekek, edzők, pedagógusok, sportbarátok, helyi egyesületek képviselői vettek részt csütörtökön a hajdúböszörményi Bocskai István Általános Iskolában egy közösségi sporteseményen, aztán 10 óra után megváltozott a rendezvény hangulata – derül ki Göröghné Bocskai Éva polgármester Facebook-posztjából, amit a 24.hu vett észre.

A városvezető – aki a Tisza Párt képviselőjelöltje is Hajdú-Bihar vármegye 6-os választókerületében – bejegyzésében azt írta, ekkor érkeztek meg a minisztériumi vendégek, megjött Tóth Lajos Árpád tankerületi vezető és Papp Zsolt, a Hajdú 6-os választókerület fideszes képviselőjelöltje. Hozzátette: egyetlen pedagógus merte kimondani azt, amit minden jóérzésű ember tud, iskolában, gyerekek között nincs helye politikai rendezvénynek. A főszervező megnyugtatta, hogy „nem lesz politika”, majd az esemény pontosan azzá vált.

„Ezután megtörtént az, ami már nemcsak botrányos, hanem félelmetes is: egy, a delegációhoz tartozó – feltehetően biztonsági – személy személyesen kitörölte a pedagógus által készített fényképeket a telefonjáról. Igen, jól olvassák: egy tanár telefonjáról idegen ember törölt képeket egy iskolában. Amikor a pedagógus számon kérte ezt, Tóth Lajos Árpád és Papp Zsolt megtagadták a fotókat törlő személy megnevezését, miközben pontosan tudták, kiről van szó. Sőt: nem bocsánatot kértek, hanem azt kérdezték számon, hogyan merészelt a tanár fényképet készíteni” – idézte fel.

A polgármester kiemelte, nemcsak felháborodott, hanem mélységesen szomorú is. „Mert ha egy iskola falai között ezt meg lehet tenni, akkor nagyon nagy baj van. És erről nem lehet hallgatni” – zárta bejegyzését.