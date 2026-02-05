Karácsony Gergely szerint máris megbukott az Orbán-kormány jogtipró rendelete

Budapest;Karácsony Gergely;szolidaritási hozzájárulás;

2026-02-05 16:40:00 CET

A nyilvánvalóan alkotmányellenes, az európai joggal szemben álló kormányrendeletnek lehet is, kell is ellentartani, lehet bízni az igazságszolgáltatás még megmaradt függetlenségében – közölte a főpolgármester.

Egy nap alatt megbukott a kormány jogtipró rendelete – állapította meg Karácsony Gergely főpolgármester a Facebook-oldalán.

„Sipítoznék? Ezt mondta a bülbülszavú miniszter azután, hogy a kormány rendeletben utólag ír felül bírósági ítéleteket. A kormány. Utólag. Bírósági ítéleteket” – írta, hozzátéve, talán nincs jogvégzett ember, aki ennek láttán ne kiáltott volna botrányt, de ezek szerint a miniszterség, „a hatalom hübrisze”, azt is kitörli a fejből, amit a jogi egyetemen tanítanak. „Persze ha a kormánynak nem számít a római jog, nem számít a magyar alkotmány, nem számít az európai alapjogi charta, nem számít a bírói függetlenség, akkor a jog fölé helyezi magát, csak közben ezzel azt is üzeni: nem számítanak neki ennek az országnak a polgárai sem. Mert ha ezt meg lehet tenni Budapesttel, akkor meg lehet tenni bárkivel és bármivel, bármelyik magyar polgárral, bármelyik magyar vállalkozással. És akkor igen, helye van a kiállásnak, helye van a tiltakozásnak, és tőlem akár hívhatják sipítozásnak is” – jegyezte meg.

A főpolgármester kiemelte, Budapest nincs egyedül a harcában. Az – folytatta –, hogy több település is perli a kormányt az igazságtalan és törvénytelen sarcolás miatt, önmagában leleplezi a kormány hazugságát, nem igaz, hogy a Budapesttől elvett pénz a kistelepüléseknek jutna.

Karácsony Gergely szerint biztató jel, hogy „a nyilvánvalóan alkotmányellenes, az európai joggal szemben álló kormányrendeletnek” lehet is, kell is ellentartani, lehet bízni az igazságszolgáltatás még megmaradt függetlenségében. Megjegyezte, ezt jelzi, hogy a Szigetszentmiklós által indított pert a kormányrendelet ellenére sem szüntette meg a bíróság.

A főpolgármester közölte, Budapesten az azonnali jogvédelem iránti kérelmük bírósági elbírálásáig kénytelenek óvintézkedéseket tenni, a beszállítói számlák kifizetésének visszafogásán dolgozni, „de mint eddig, ezután is az a cél, hogy visszaszerezzük a budapestiektől jogellenesen elvett pénzt, és a budapestiek hétköznapjait a lehető legnagyobb mértékben megóvjuk az aljas kormánypolitika következményeitől, tesszük, amíg tudjuk”.