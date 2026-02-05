Donald Trump üzent: Orbán Viktort támogatja az áprilisi választásokon

választás;Orbán Viktor;Donald Trump;

A magyar miniszterelnök már reagált is Facebook-oldalán.

Saját közösségi oldalán, a Truth Social-ön jelentette be Donald Trump, hogy Orbán Viktort támogatja az áprilisi országgyűlési választásokon.

„Magyarország nagyra becsült miniszterelnöke, Orbán Viktor egy igazán erős és hatalmas vezető, aki bizonyítottan fenomenális eredményeket ért el” - állította az amerikai elnök, de hogy pontosan mire is gondolt, az a bejegyzésből nem derül ki, helyette olyan általánosságokat fogalmazott meg, mint hogy

„fáradhatatlanul küzd hazájáért és népéért, és szereti azt, ahogyan én is az Amerikai Egyesült Államokat;”

„keményen dolgozik Magyarország védelméért, a gazdaság növekedéséért, a munkahelyteremtésért, a kereskedelem előmozdításáért, az illegális bevándorlás megállításáért, valamint a TÖRVÉNY ÉS A REND biztosításáért.”

Az amerikai elnök ezután azzal folytatta, hogy milyen fantasztikus az együttműködés Magyarország és az Egyesült Államok között, majd közölte, továbbra is szorosan együtt akar működni Orbán Viktorral.

„Büszkén támogattam Viktor 2022-es újraválasztását, és megtiszteltetés számomra, hogy ezt ismét megtehetem. Orbán Viktor igazi barát, harcos és GYŐZTES, és teljes mértékben támogatom újraválasztását Magyarország miniszterelnökévé – SOHA NEM OKOZ CSALÓDÁST MAGYARORSZÁG NAGYSZERŰ NÉPÉNEK! DONALD J. TRUMP ELNÖK” - zárta posztját.

A miniszterelnök már reagált is a Facebookon. „Üzenet Amerikából. Köszönöm, Elnök úr!” - írta Orbán Viktor.

Tegnap Orbán Viktor a Fidesz szócsöveként funkcionáló Mandinernek fejtette ki mintegy szemrehányásszerűen, hogy Donald Trump tartozik „a magyaroknak”, miután az Orbán-kormány nyíltan őt támogatta az amerikai elnökválasztáson. Azt is elárulta, hogy időpontokat adott Donald Trumpnak, hogy mikor jöjjön Magyarországra, de ezeket az amerikaiak lesöpörték az asztalról.