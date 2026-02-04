Orbán Viktor időpontokat adott Donald Trumpnak, hogy mikor jöjjön Magyarországra, de le lettek söpörve az asztalról

Orbán Viktor;látogatás;Donald Trump;

2026-02-04 22:52:00 CET

A miniszterelnök mintegy szemrehányásszerűen kifejtette, hogy Donald Trump tartozik „a magyaroknak”, miután az Orbán-kormány nyíltan őt támogatta az amerikai elnökválasztáson.

A Fidesz által kézivezérelt Mandiner klubestjének vendége volt Orbán Viktor miniszterelnök, ahol egyebek között elmondta, „csalogatja” Donald Trumpot, hogy jöjjön el Magyarországra. „Adtam időpontokat” - mondta, hozzátéve, egyelőre arról van határozott megállapodás, amit Vlagyimir Putyinnal is megkötött, hogy ha lesz békecsúcs, akkor az Budapesten lesz.

Orbán Viktor ezt követően elkezdte magyarázni, szokta mondogatni Trumpnak, hogy ők nagyon sokat szenvedtek az előző amerikai adminisztrációktól, és a helyzet, amiben vagyunk, az részint nekik köszönhető. Ezen állítását azzal indokolta, hogy Európát szerinte a Biden-adminisztráció vitte bele abba, hogy határozottabb erőfeszítéseket tegyenek Ukrajna támogatására az oroszokkal szemben.

A miniszterelnök felidézte, hogy a liberális sajtó „epét hányt” Trumpra, eközben az Orbán-kormány végig kitartott mellette, ezért szerinte előbb-utóbb meg kellene látogatni „a magyarokat”, hiszen csak ők tartottak ki mellette. Az egér és az elefánt hasonlatával élve azt mondta, hogy az egérnek is van élettere meg önbecsülése, ezért az amerikai elnök „tartozik azzal a gesztussal”, hogy eljöjjön Magyarországra és köszöntse a magyarokat, mondja el nekik, hogy tisztel bennünket, milyen céljai vannak az Egyesült Államoknak, miben tudunk együttműködni. „Szerintem ha belefér az életébe, ez igazán elvárható tőle” - jelentette ki Orbán, hozzátéve, van egy nyitott meghívás, időpontokról is szoktak beszélni, „aztán azok leesnek az asztalról persze, de ez mindegy”. Kitartónak kell lenni - jegyezte meg.

A teljes adás megtekinthető itt, az idézett rész 40:12-től kezdődik.