Továbbra sem kell senkinek 28 milliárdért a köztársasági elnöki rezidencia

árverés;Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.;rezidencia;Novák Katalin;

2026-02-05 22:05:00 CET

Most sem akadt dúsgazdag vevő a nem túl hosszúra szabott árverési időszakban.

Másodszor sem sikerült elárverezni a Béla király úti köztársasági elnöki rezidenciát, a 28,36 milliárd forintos kikiáltási áron meghirdetett ingatlanra most sem tett senki ajánlatot - derül ki a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő licitnaplójából.

Az árverési időszak most sem volt túl hosszú, január 30-án reggel 8-kor indult és február 3-án este 9-kor le is zárták, eredménytelenül. Igaz, az árból sem engedtek, továbbra is 28 359 100 000 forintot kellene kifizetni érte, az árverési biztosíték pedig bő 7 milliárd forint volt. Először január 10-13 között hirdették meg.

Továbbra sem világos, mi lesz a sorsa annak a köztársasági elnöki rezidenciának, amelyben Novák Katalin, a kegyelmi botrányba belebukó volt köztársasági elnök lakott 2024 nyaráig.