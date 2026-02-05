Ezüstérmes lett a magyar női vízilabda-válogatott az Európa-bajnokságon

Európa-bajnokság;női vízilabda-válogatott;

2026-02-05 21:30:00 CET

Hollandia megvédte címét.

Ötméteresekkel a magyar női vízilabda-válogatott 15-13-as vereséget szenvedett Hollandia ellen a funchali női Európa-bajnokság fináléjában.

A mérkőzés első gólját Varró Eszter szerezte (1-0). A 6. percben visszaúszás közben került emberhátrányba Cseh Sándor csapata, Keszthelyi Rita a víz alól felbukkanva szerzett labdát, amivel egyedül úszott az ellenfél kapujáig és nem hibázott (2-0). A következő támadásnál megszerezte első gólját Hollandia (2-1). Tiba Panna lőtte a harmadik magyar gólt (3-1).

A második nyolc perc első holland támadása egy ejtésből született góllal zárult (3-2). Neszmély Boglárka védett kétszer egymásután, a harmadik próbálkozással nem bírt (3-3). A negyedik holland gól után időt kért a magyar kapitány (3-4). Az ellenfél ötméteresből növelte a különbséget (3-5). Varró második góljával sikerült csökkenteni a különbséget (4-5). A 2016-os belgrádi fináléban is 5-4-re vezettek a hollandok, a végén 9-7-re nyertek a magyarok.

Vályi Vanda egyenlített a harmadik nyolc perc elején (5-5), Keszthelyi Rita centerből svédcsavarral szerezte vissza ismét a vezetést (6-5), ejtésből jött a válasz két perccel a dudaszó előtt (6-6). Fél perc volt hátra, amikor Bosveld megszerezte második gólját (6-7).

Garda Krisztina távoli bombagóljával kezdődött az utolsó nyolc perc (7-7), fél percen belül jött a holland válasz (7-8). Ismét jött egy Garda-bomba (8-8), majd előnyből az ellenfél gólja (8-9). Vályi Vanda maradt egyedül és nem hibázott (9-9). Ismét kihasználták a létszámfölényt a hollandok (9-10), Tiba egyenlített (10-10), 1:26 perc maradt hátra.

Több gól nem esett, jött az ötméteres párbaj. A hollandok kezdtek, nem hibáztak, Garda is belőtte. A folytatásban Keszthelyi hibázott, előnybe kerültek a hollandok. Jött a magyar kapuba Golopencza Szonja, a harmadik holland lövés is bement, Leimeter sem hibázott. Neszmély a kapuban, hiába, Szilágyi Dorottya sem hibázott. A hollandok ötödik lövője sem hibázott, Hollandia megvédte címét.