Többször rálőttek egy orosz katonai vezetőre Moszkvában

Oroszország;Moszkva;lövöldözés;

2026-02-06 09:49:00 CET

Vlagyimir Alekszejevet kórházba szállították, a támadó elmenekült.

Meglőttek egy magas rangú orosz katonai tisztviselőt, Vlagyimir Alekszejev altábornagyot pénteken Moszkvában – írja az orosz állami média jelentésére hivatkozva a Reuters, Az altábornagyot kórházba szállították.

A BBC szerint az altábornagyot többször is meglőtték egy, az orosz főváros északnyugati külvárosában található lakóházban. Az Interfax azt írja, az ismeretlen támadó elmenekült a helyszínről.

Vlagyimir Alekszejev az orosz védelmi minisztérium vezérkari főigazgatóságának a helyettes vezetője. Ő volt az egyik legmagasabb rangú tisztviselő, akit tárgyalni küldtek Jevgenyij Prigozsinnal, amikor 2023 júniusában sor került az általa vezetett, kudarcba fulladt lázadásra.