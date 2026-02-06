Austria First: gyűlöli a normálisan működő állami médiát, alternatív nyilvánosságot épít az osztrák szélsőjobb

Ausztria;Osztrák Szabadságpárt;média;rádió;pártok;szélsőségesek;médiabirodalom;pártpropaganda;Patrióták Európáért;

2026-02-06 08:00:00 CET

Online rádiót indított a Osztrák Szabadságpárt, amerikai mintára, hangsúlyozott patriotizmussal.

„Herbert, Herbert“ – skandálták lelkendezve az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) hívei Klagenfurtban a vezér 2026-os politikai szezonnyitó beszéde előtt. A kötelező lelkesedésen túl volt még egy oka az örömnek, Herbert Kickl pártelnök bejelentette, hogy „Austria First“ néven megkezdi működését az ország első online rádiója. Nem a technikai fejlődést éltette, hanem azt, hogy ez lesz Ausztria első patrióta rádiója. „Szól mindenkihez, aki Ausztriát viseli a szívén, azokhoz, akik igazi híreket akarnak hallani, és nem balos véleménycsinálók eszmeszüleményeit.“ Az egykoron a párt kommunikációs stratégiáját irányító, 58 éves örök propagandista megígérte, hogy az „Amerika First“ szemléletét átvevő rádiójukban nem lesz kormánypárti hangvétel, nem lesz baloldali korszellem, „a woke-ostobaságok, a gender-őrültségek” hiányoznak majd belőle.

Az országos felméréseket utcahosszal vezető szélsőjobboldali FPÖ, amely 2024 őszén fölényesen nyerte a parlamenti választást, szisztematikusan fejleszti a médiabirodalmát. Van médiaközpontja, televízióját immár 14 éve nézhették a hívek, ám eddig csak heti egy alkalommal. Állítólag a párttévé közönsége több mint kétmillió fő, ami nehezen hihető, tekintettel arra, hogy legfőbb vonzerejeként a parlamenti képviselőik a beszédeit kínálják. Herbert Kickl elszánt ellensége az első nyilvánosságnak. Az osztrák állami televízió, az ORF híradójának este 10 órai adásában, ahol rendszeresen nyilatkoznak politikusok, az elnöksége óta állítólag legalább 50-szer utasított vissza meghívást. De a mainstreamben mégis előforduló fellépéseiben sem volt sok köszönet. A parlament felújítása alkalmából készült interjúban például megjegyezte, hogy a közvetítés helyszíne őt egykori NDK-s kihallgatószobákra emlékezteti.

Az Austria First ellenben, amely angol neve és eddig játszott angolszász zenéje ellenére igazi, nemzeti muzsikát ígér, jól szituált magánrádiónak láttatja magát. Napi háromszor adott hírekkel, kétszeri hírmagyarázattal, showműsorokkal, sportadásokkal, szerencsejátékkal. Könyvmegjelenésekről is tájékoztatják majd a hallgatókat, csupa olyanról, amely hagyományos könyvesboltokban nem kapható.

Működését azonban valójában az adófizetők finanszírozzák: a 2024-es választási győzelem után az FPÖ 266 millió euróval lett gazdagabb.

Tévéjének 250 ezer előfizetője van, Herbert Kickl Facebook-oldalát pedig 340 ezer követője.

Zene sugárzásához még nincs engedélye a patrióta rádiónak, s a hazai előadók közül egyelőre csak a John Otti Band, a szadságpárti rendezvények állandó kísérője jutott szóhoz. Számos neves művész viszont megtagadta, hogy az Austria First játszhassa dalait, így például az „I am from Austria“ című szám sem csendülhet fel. Az új adó programfőnöke, Werner Reichel számos rádión van már túl, a reggeli műsort vezető Andi Hufnagel az új pozíciója elfoglalása előtt a szabadságpárt sajtóreferense volt.

Az online térben az Austria First valójában a második – a Kronen Zeitung tulajdonosai már két éve elindították a rádiójukat –, és az országban 80 földi sugárzású és 60 digitális rádióadó is szól. Digitális médiát minden parlamenti párt működtet, a szociáldemokratákét Kontrastnak hívják, a zöldekét, a párt híres alapítója után Fredának. A néppárté Zur Sache néven fut.

A sikeres extrémista pártelnök megosztó, provokatív személyiség, ez új rádiójának fogadtatásán is érződött. Akadt a kommentárok között gyanúsítás, hogy a Putyin-rezsim finanszírozza, de volt hozzászóló, aki csak annak örült, hogy az új csodát nem tudja fogni. A szomszéd országokban viszont nagyon figyelik az FPÖ újdonságát, nem csupán az áthallás miatt, hanem a megvalósítás lehetőségein morfondírozva. A német testvérpártnak mondott AfD állítólag már szintén gondolkozik egy saját online rádió indításán.