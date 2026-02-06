Meghalt Kontra György, az M1 Híradó műsorvezetője

gyász;Kontra György;

2026-02-06 11:34:00 CET

2015 óta volt az MTVA munkatársa.

„Tragikus hirtelenséggel elhunyt Kontra György, az egykori Sirius Rádió, majd Kiskun Tv / Trió TV majd 2015-től az M1 bemondója” – közölte csütörtök este a kiskunfélegyházi Rádió Smile.

A bejegyzés felidézi, Kontra György 2011-2014 között a kiskunfélegyházi Rádió Smile kollégája volt, László Istvánnal felváltva szerkesztették és olvasták a helyi híreket. 2015-ben lett az MTVA munkatársa, ahol az M1 Híradó és a Világhíradó műsorvezetőjeként vált ismertté. A Blikk úgy tudja, néhány hónappal ezelőtt a Mathias Corvinus Collegium budapesti központjában multimédiás csoportvezetőként vállalt munkát.