21 Kutatóközpont: Vezet a Tisza, de a Fidesz-szavazók a magabiztosabbak

2026-02-06 12:43:00 CET

Kiderült az is, kicsivel többen számítanak arra, hogy a Tisza győzelme esetén alakulna jobban az anyagi helyzetük, mint ahányan a 16 éve kormányzó Fidesz győzelme esetén feltételezik ezt.

A Tisza Párt vezet, de a Fidesz szavazói magabiztosabbak pártjuk győzelmi esélyeit illetően, mint a Tisza támogatói – írja a 21 Kutatóközpont 2026. január 28 és február 2. között készített felmérése alapján a 24.

A 21 Kutatóközpont januárban kétféle várakozásról is kérdezte a válaszadókat,

arról, hogy szerintük melyik párt fogja megnyerni a választást áprilisban,

valamint arról, hogy melyik párt hatalomra kerülése esetében számítanak anyagi körülményeik javulására.

A kutatás alapján a Tisza Párt a teljes mintában mért 7 százalékpontos előnye ellenére nincsenek (relatív) többségben a Tisza győzelmére számítók a magyar társadalomban.

A 2026. januári kutatás szerint a Fidesz és a Tisza szinte fej-fej mellett áll győzelmi várakozások tekintetében, a decemberi adatokhoz hasonlóan,

a válaszadók 36 százaléka számít a Fidesz győzelmére, 35 százalékuk a Tiszáéra.

Decemberben 31–31 százalék várta a két nagy párt győzelmét, tehát az előző hónaphoz képest mindkettő képes volt növelni a meggyőzött választópolgárok arányát. Ezzel párhuzamosan a választani nem tudók aránya 38-ról 29 százalékra csökkent.

A kormánypárt szavazói még nagyobb arányban biztosak a győzelmükben decemberhez képest: 86-ról 94-re nőtt a Fidesz győzelmét várók aránya közöttük. A Tisza szavazói körében kisebb az önbizalom a kormánypártiakhoz képest, 79 százalékuk gondolja úgy, hogy Magyar Péterék nyerik meg a választást.

Ebben a tekintetben nyílt az olló a Fidesz javára, ugyanis míg decemberben a Fidesz szavazói körében 6 százalékponttal volt magasabb a pártjuk győzelmében bízók aránya, mint a Tisza-szavazók között, addig decemberben ez az előny 15 százalékpontra nőtt.

A két nagy párt szavazói az ellenfél győzelmére szinte alig számítanak, a kormánypártiak 2, a Tisza szavazóinak 4 százaléka szerint fog a másik párt győzni. A párt nélküliek körében a Fidesz győzelmét várók aránya minimálisan (16-ról 20 százalékra), a Tisza győzelmét várók aránya jelentősen nőtt (5-ről 16 százalékra), tehát a Fidesz előnye hibahatáron belülire olvadt – ugyanakkor ennek a csoportnak a nagy része várhatóan nem voksol majd áprilisban. Összességében persze érthető, hogy a kormánypártiak magabiztosabbak: négy kétharmados győzelem után ők a sikerhez, míg az ellenzéki szavazók a kudarchoz vannak hozzászokva.

Az anyagi várakozások tekintetében sem történt jelentős változás az összképet tekintve: kicsivel többen számítanak arra, hogy a Tisza győzelme esetén alakulna jobban az anyagi helyzetük, mint ahányan a 16 éve kormányzó Fidesz győzelme esetén számítanak erre (34 és 31 százalék). Decemberben szinte ugyanez az eredmény született. A pártpreferencia szerinti bontást nézve azonban történt némi elmozdulás:

a Tisza szavazói körében 86-ról 78 százalékra csökkent azoknak az aránya, akik szerint választott pártjuk győzelmével járnának jobban.

az egyéb pártok szavazói körében nőtt a bizonytalanság, kétharmaduk nem tudott állást foglalni a kérdésben.

a párt nélküliek körében viszont 9 százalékponttal nőtt azok aránya, akik úgy vélekednek, hogy Magyar Péter pártjának győzelmével járnának jobban.

A portál kiemeli, a Fidesznek a nem létező Tisza-adóról szóló kampánya, média- és anyagi fölénye, valamint helyzeti előnye (nemcsak ígérni tud, hanem adni is) egyelőre viszonylag jól tudta ellensúlyozni a magyar választók borús gazdasági közhangulatát. A 3 százalékpontos hátrány ebben a kérdésben a Fidesz számára relatív siker, hiszen a teljes népesség körében 7 százalékpontos hátrányban van, ráadásul a kis pártok szavazói is picit nagyobb arányban hajlanak a Tisza felé. Azonban átütő kormányzati sikerről sem beszélhetünk, mert a párt nélkülieknek csak a 12 százalékát tudták meggyőzni (a Tisza 16 százalékukat), márpedig pont az ő körükben számíthat legtöbbet ennek a kérdésnek a megítélése.