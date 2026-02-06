Donald Trump ötödáron adja az Ozempicet a nevét viselő amerikai kormányzati portálon

Egyesült Államok;gyógyszerek;Donald Trump;

2026-02-06 14:15:00 CET

Tavaly több mint egy tucat gyógyszergyártóval – köztük a Pfizerrel és az Ozempic nevű, cukorbetegség elleni gyógyszert is gyártó Novo Nordiskkal – állapodott meg az amerikai elnök.

Donald Trump adminisztrációja csütörtök este elindította a TrumpRx nevű portált, a lépés az amerikai elnök törekvésének a része, hogy egyes gyógyszerek alacsonyabb fogyasztói árakon legyenek elérhetőek – írja a CBS.

Donald Trump tavaly több mint egy tucat gyógyszergyártóval – köztük a Pfizerrel és az Ozempic nevű, eredetileg a cukorbetegség elleni gyógyszert is gyártó Novo Nordiskkal – kötött megállapodást annak érdekében, hogy készítményeik egy részét kedvezményesen biztosíthassák a fogyasztóknak. (Az Ozempicet az amerikai celebvilág kapta fel még évekkel ezelőtt. Fogyásra használják, a GLP-1 hormon szerepét veszi át, azét a hormonét, ami szabályozza a vércukorszintet és az étvágyat, így elérve gyors, hatékony súlyleadást.)

Az oldal számos vényköteles gyógyszert kínál alacsonyabb áron, az Ozempic ára például az Egyesült Államokban ezer dollárról 199 dollárra csökken. Közvetlenül a honlapon nem lehet vásárolni, a vevők utalványt kapnak, amelyet a gyógyszertárakban válthatnak be.

Az amerikai elnök a Fehér Házban minden idők egyik legmélyrehatóbb egészségügyi kezdeményezésének nevezte az oldal elindulását. Joe Gebbia, az adminisztráció tervezési vezetője, az Airbnb társalapítója pedig azt ígérte, további gyógyszerek is felkerülnek majd a TrumpRx-re.

A közegészségügyi biztosítási programot irányító Mehmet Oz arra hívta fel a figyelmet: a jövőben nem szabad gyógyszert vásárolni anélkül, hogy a fogyasztók utána néznének, az adott készítmény elérhető-e kedvezményes áron a kormányzati portálon.

A CBS kiemeli, valójában a legtöbben nem saját zsebből, hanem biztosításon keresztül fizetnek gyógyszereikért, így a honlapon is hangsúlyozzák, hogy akinek van biztosítása, először a térítési díját ellenőrizze. Számítani az egész azoknak fog, akiknek nincs biztosításuk, de az egyelőre nyilván nem világos, hogy a kormányzati portál milyen hatást gyakorol a gyógyszerárakra az Egyesült Államokban.