A buditakarítás hete

Ukrajna;Lázár János;romák;WC;hazugságvizsgáló;GDP-növekedés;Nagy Márton;orosz-ukrán háború;

2026-02-07 06:00:00 CET

Azt állította Lázár János miniszter (pusztaszabolcsi fórumán), hogy „nem szégyellem azt, hogy buditakarító miniszter vagyok”.

Ezzel szemben a tény az, hogy nem buditakarító miniszter, bár egy évvel ezelőtt megígérte, hogy a vasúti vécék tiszták lesznek. Legutóbbi botrányos kijelentésének apropóját azonban éppen az adta, hogy sajnos a magyarok nem akarják mások „szaros” vécéjét takarítani, ezért a belső tartalékhoz, a cigánysághoz kell fordulni. De mi lenne, ha a buditakarító miniszter nem, hozzájuk, hanem egyenesen a vécékeféhez fordulna? Akkor talán tényleg nem kellene szégyellnie magát.

Azt állította Gulyás (kormányinfóján a Lázár-ügyre vonatkozó kérdésre válaszolva), hogy nincs ilyen ügy. Szerinte csak arról volt szó, hogy Lázár mondott egy szerencsétlen mondatot, és ezért elnézést kért.

Ezzel szemben a tény az – már bocsánatot kérek –, hogy ügy attól még van, hogy Lázár elnézést kért, aztán ezt finomította, majd ellentámadásba ment át, illetve ismét bocsánatot kért, egyik szerencsétlen mondatát továbbiakkal tetézve. Gulyás meg hozzátette a magáét. Szerencsétlen ügy.

Azt állította Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter (a Világgazdaság című lap podcastjában), hogy „ha visszanézünk az elmúlt 16 évre, a Fidesz-kormány gazdaságpolitikájában van egy nulladik lépés, azaz nem mindenáron történik gazdasági növekedés”.

Ezzel szemben a tény az, hogy bár mindenáron próbálkoznak a növekedéssel (tavaly például 3 és 6 százalék közöttivel), a mozdulatlanságot lépésnek nevezni apró kis túlzás. De a Fidesz 16 éve alatt nemcsak egyhelyben állás volt – mint az elmúlt három évben –, hanem három alkalommal kifejezetten visszaesés is történt. Nevezzük ezeket miniszteri fogalomzavarral mínusz egyedik lépésnek.

Azt állította Orbán Viktor (a Kossuth rádióban), hogy Brüsszel ellenzi a 13. és 14. havi nyugdíjat; ez utóbbitól epét hánynak.

Ezzel szemben a tény az, hogy nem hánynak epét, ugyanis több uniós országban, így például Ausztriában és Lengyelországban, sőt Spanyolországban és Portugáliában is létezik a 14. havi nyugdíj. Persze ezek szerint lehet, hogy nem sokáig, mert az epebajos von der Leyen asszony hamarosan rájuk is lecsap. Vagy éppen fordítva: Orbánnak van epeömlése az EU-tól?

Azt állította Szijjártó Péter külügyminiszter, hogy ha csak Donald Trumpon múlna, akkor már béke lenne Ukrajnában.

Ezzel szemben a tény az, hogy ha az ukrajnai béke egyetlen emberen múlik, akkor Szijjártó véletlenül eltévesztette a nevét. Az illetőt ugyanis Putyinnak hívják, és ha visszarendelné csapatait Ukrajnából, azonnal helyreállna a béke. Na jó, ha kizárólag Orbán Viktoron múlna, akkor is már régen béke honolna a szomszédunkban, hiszen Ukrajna az 56-os magyar forradalom tanulsága alapján belátta volna, hogy egyetlen reménye a fehér zászló tömeges gyártása és kitűzése a lebombázott házakra, kórházakra, erőművekre. Szijjártó mondata tehát helyesen így hangzik: ha csak Putyinon és Orbánon múlna, már kitört volna a világbéke. Békeharc már van.