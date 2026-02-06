Még nem alakult meg az állami média választási irodája

közérdekű adatigénylés;állami média;Társaság a Szabadságjogokért (TASZ);

2026-02-06 18:54:00 CET

Ha a 2022-es gyakorlat marad, akkor maga Altorjai Anita lehet az elnök.

Három hét kevés volt ahhoz, hogy a bejelentés után hét embert találjanak, akik ellenőrzik, hogy a kampányban és a választás alatt az állami média a jogszabályokat betartva működjön - írja a hvg.hu.

Az időszakos testületnek elviekben az lenne a feladata, hogy kampányidőszakban és a választás idején garantálják a közmédia tartalmainak kiegyensúlyozottságát és a jogszabályok betartását. A Közmédia Választási Iroda megalakulását január 15-én jelentette be Altorjai Anita, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója, feladata pedig az lesz, hogy a politikai reklámok és a választásokkal kapcsolatos műsorokban a jelöltek, pártok kiegyensúlyozottságát monitorozza, illetve, hogy a jogszabályokat, a Közszolgálati Kódex előírásait betartsa.

A testületről azóta se sokat lehet tudni, az elmúlt három hétben ugyanis még mindig nem tartották meg az alakuló ülést. Annyi tudható, hogy a hét tagot „a közmédia két alappillére, az MTVA és a Duna Médiaszolgáltató delegálja”. Ha a 2022-es gyakorlat marad, akkor maga Altorjai Anita lehet az elnök.

Egyebekben a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) próbálta közérdekű adatigényléssel megtudni, hogy áll a felkészülés, kik és milyen szakmai alapon kerülnek be a testületbe. A névsor mellett kikérték az állami média szervezetében betöltött szerepüket és a szakmai önéletrajzukat is, de egyelőre úgy tűnik, hiába: a Duna Médiaszolgáltató megtagadta az adatigénylés teljesítését, arra hivatkozva, hogy a TASZ személyes adatokat kér, amelyek nem minősülnek közérdekűnek, így a tagokra vonatkozó információkat akkor sem adnák ki, ha már felállt volna a testület.

A TASZ szerint az érvelés természetesen nem helytálló, ugyanis közfeladatot ellátó személyekről van szó, így a kért adatoknak közérdekből nyilvánosnak kellene lenniük, a polgároknak pedig joguk van véleményt formálni arról, alkalmasak-e a közfeladatuk ellátására azok, akiket a testületbe beültetnek. A tagok nevének ismerete nélkül pedig ez aligha lehetséges.