Megerősítette az Országos Kórházi Főigazgatóság, hogy átvezénylésekkel próbálják kezelni a szakorvoshiányt a Nyírő Gyula Kórházban

2026-02-06 18:33:00 CET

Hosszútávon azonban ez aligha lesz megoldás.

Más budapesti intézetekből irányít át szakorvosokat az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézetbe (OPAI) az ott kialakult drámai állapotok miatt - derül ki az OKFŐ Telexnek megküldött válaszából.

Az OKFŐ közlése szerint „az elmúlt néhány napban részletesen feltártuk az elmúlt időszak menedzsment tevékenységét, a betegellátási igényeket és a rendelkezésre álló kapacitásokat. Az Országos Kórházi Főigazgatóság, mint középirányító, más budapesti intézetekből szakorvosok átirányítását kezdeményezte.” Ennek ellenére azt állították, „a folyamatos és biztonságos betegellátás feltételei jelenleg is adottak”, csak épp „a szakorvosi kapacitás növelése megerősíti az intézmény ellátási potenciáját”.

Azt már korábban sejteni lehetett, hogy átvezénylésekre lesz szükség: a Népszava is beszámolt arról, hogy kevesebb mint két év alatt 15 szakorvos hagyta ott Magyarország egyik legnagyobb pszichiátriai centrumát, a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézetet, ezért a kórház orvosai petícióban kérték két osztály azonnali bezárását a túlterheltség és a betegek ellátásának képtelensége miatt. Az orvosok létszáma a kritikus érték alá csökkent, sőt, többen most is a felmondási idejüket töltik, ha pedig ez lejár, a betegek ellátása márciusra ellehetetlenülhet.

A Telex ezt követően arról írt, hogy a drasztikus szakorvoshiányt átvezénylésekkel próbálná megoldani az Országos Kórházi Főigazgatóság, a lap úgy tudja, hogy a Szent János Kórházból és a Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiai Klinikájáról is vezényelnek át orvosokat.

A tiltakozó orvosok szerint a vezetőséget felelősség terheli a kialakult helyzetért, többen nyilatkoztak arról, hogy Ézsi Robin főigazgatósága alatt - amelyet szakmailag megalapozatlannak tartanak, lévén nem is pszichiáter, hanem üzemorvos - nagyon kellemetlen, toxikus szervezeti kultúra alakult ki a Nyírőben. Erre azonban az OKFŐ korábban úgy reagált, hogy „sem országos szinten, sem pedig nemzetközi szinten nem elvárt a szakorvosi végzettség egy főigazgatói pozíció betöltéséhez”.

Az átvezénylések várhatóan nem fogják megoldani az általános pszichiáterhiányt, a szakorvoshiány és a túlterheltség ugyanis nem csak a Nyírőre jellemző, a helyzet javításához pedig jelentős mennyiségben kellene átcsoportosítani szakembereket az OPAI osztályaira. A Magyar Orvosi Kamara (MOK) a pszichiátriai ellátás összeomlására figyelmeztetett.