Futárnak álcázott nő akart végezni az orosz tábornokkal, a Putyin-rezsim a béketárgyalások megszakításával fenyeget

Oroszország;merénylet;tábornok;Ukrajna;béketárgyalások;orosz-ukrán háború;

2026-02-07 18:38:00 CET

Kétségessé vált az amerikai-orosz-ukrán tárgyalások folytatása, miután pénteken Moszkvában merényletet követtek el az orosz katonai hírszerzés vezetőjének helyettese ellen.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter pénteken azzal vádolta Ukrajnát, hogy megpróbálja megtorpedózni a béketárgyalásokat azzal, hogy merényletet kísérelt meg Vlagyimir Alekszejev tábornok, az orosz katonai hírszerző szolgálat (GRU) első helyettes vezetője ellen.

Vlagyimir Alekszejev annak az Igor Kosztyjukov tábornoknak az első helyettese, aki az Abu Dzabiban amerikai közvetítéssel megkezdett orosz-ukrán tárgyalásokon részt vevő orosz küldöttség vezetője volt. Az elkövető személye egyelőre ismeretlen, az orosz hatóságok nem vádoltak meg még senkit, Kijev nem vállalt felelősséget a merényletért, de az orosz diplomácia vezetője így is, minden bizonyíték nélkül Ukrajnát és az elnökét tette felelőssé. „Ez a terrorcselekmény ismét megerősíti Volodimir Zelenszkij ukrán elnök rezsimjének szándékát, hogy folyamatos provokációkkal próbálja megint szabotálni a tárgyalási folyamatot” – mondta Szergej Lavrov egy pénteki sajtótájékoztatón. A Reuters és az AFP hírügynökség beszámolója szerint azt is hangsúlyozta, hogy véleménye szerint a kijevi vezetés mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy meggyőzze nyugati támogatóit, ne engedjék az Egyesült Államoknak, hogy „méltányos megoldást” érjenek el az ukrajnai konfliktusban.

Ezek után kérdéses, hogy folytatódnak-e az Egyesült Arab Emírségek fővárosában amerikai közvetítéssel megkezdett háromoldalú tárgyalások. Lavrov erről azt mondta, hogy a döntéshozatali jogkör a politikai vezetőknél van, vagyis Vlagyimir Putyin orosz elnök fog dönteni a kérdésben.

Vlagyimir Alekszejev tábornokot péntek reggel moszkvai otthona előtt támadták meg. Állapota súlyos, egy moszkvai kórházban ápolják. Az érzékeny ügyek kivizsgálásáért felelős orosz nyomozó bizottság csak annyit közölt, hogy „egy azonosítatlan személy” több lövést adott le a tábornokra, majd elmenekült a helyszínről”. A Kommerszant azt közölte, hogy a támadó valószínűleg egy futárnak álcázott nő volt, az épület bejáratánál dulakodott a tábornokkal, mielőtt rálőtt.

Az Ukrajnában született Vlagyimir Alekszejevet az Európai Unió szankciós listára helyezte, mert részt vett a 2018-ban az angliai Salisburyben novicsok idegméreggel végrehajtott, sikertelen merényletben Szergej Szkripal volt orosz kém és lánya elleni merénylet megszervezésében. Ő győzte meg a Wagner Csoport alapítóját, Jevgenyij Prigozsint 2023-ban, hogy vessen véget fegyveres felkelésének és vonuljon Moszkvába. Részt vett az Ukrajnával folytatott tárgyalásokon Mariupol ostroma során 2022-ben.

Ukrajna korábban már több orosz katonai vezető elleni merényletért vállalt felelősséget, ezúttal azonban Ukrajna nem adott ki semmiféle nyilatkozatot. A Kreml számára rendkívül kényelmetlen az ügy, mert az utóbbi időben több katonai vezetőt is meggyilkoltak Oroszországban, ami az orosz biztonsági szolgálatok tehetetlenségét jelzi.

Mindenesetre az orosz ellenzéki portálok is az ukrán szolgálatoknak tulajdonítják a merényletet. A Novaja Gazeta Europe azt írta: az ukrán titkosszolgálatok ma reggel ismét az orosz katonai vezetés szívét találták el.