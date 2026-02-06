Törölte az Obama-házaspárt emberszabású majomként ábrázoló videóját Donald Trump

rasszizmus;Barack Obama;Michelle Obama;Donald Trump;

2026-02-06 19:45:00 CET

Még a saját pártjából is akadt, aki felháborodott rajta.

Miképp arról előzőleg lapunk is beszámolt, Barack Obama volt amerikai elnököt és feleségét, Michelle Obamát rasszista módon, dzsungelben élő emberszabású majomként ábrázoló videót tett közzé Donald Trump saját közösségi oldalán, a Truth Socialön.

Maga a videó Trump szokásos összeesküvés-elméletéről szólt, miszerint a 2020-as elnökválasztást a demokraták elcsalták. A volt demokrata elnök és felesége a videó utolsó néhány másodpercében tűnt fel, miközben az Oroszlánkirály című film egy zenéjének, a The Lion Sleeps Tonight című számnak egy részlete volt hallható.

Azóta a videó eltűnt Trump közösségi oldaláról, az amerikai elnök valószínűleg törölte azt, miután saját pártjából is akadt, aki felháborodott rajta, például Tim Scott, az egyetlen fekete bőrű republikánus szenátor, aki úgy kommentálta: „Imádkozom, hogy hamis legyen, mert ez a legrasszistább dolog, amit valaha láttam a Fehér Háztól. Az elnöknek el kellene távolítania ezt.” Ennek ellenére Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője „álságos felháborodásnak” nevezte a rasszista poszt miatti bírálatokat.

Később a Fehér Ház egy tisztviselője a BBC szerint már úgy nyilatkozott, hogy egy munkatárs „tévesen” tette közzé a bejegyzést, amelyet azóta eltávolítottak. A brit közszolgálati portál szerint a videórészlet eredetileg a Xerias nevű mémoldal egy tartalmából származik, amely számos más ismert demokrata politikust is állatként ábrázolt, köztük Alexandria Ocasio-Cortez New York-i képviselőt, Zohran Mamdanit, New York polgármesterét, Hillary Clinton volt külügyminisztert és Joe Biden volt elnököt is, utóbbi szintén majomként szerepelt és egy banánt evett.

Az Obama-házaspár a történteket egyelőre nem kommentálta. Derrick Johnson, a Színes Bőrű Emberek Előrehaladásáért Országos Szövetség (NAACP) elnöke „undorítónak és teljesen aljasnak” nevezte a Trump által megosztott videót, szerinte az egész azt a célt szolgálta, hogy az elnök megpróbálja elterelni a nyilvánosság figyelmét az Epstein-ügyről és a hanyatló amerikai gazdaságról. „Tudja, ki nem szerepel az Epstein-aktákban? Barack Obama. Tudja, ki javított valójában a gazdaságon elnökként? Barack Obama” - hívta fel a figyelmet.