Megkérdezték a magyarokat, csaknem kétharmaduk simán leléptetné a miniszterelnököt két mandátum után

miniszterelnök;felmérés;Publicus Intézet;közvéleménykutatás;Magyar Péter;

2026-02-07 05:55:00 CET

A megkérdezettek 64 százaléka támogatja Magyar Péter javaslatát – derül ki a Publicus Intézetnek a Népszava megbízásából készült felméréséből.

Magyar Péter megígérte, hogy amennyiben a Tisza Párt kerül kormányra, legfeljebb két ciklusig lehet majd valaki miniszterelnök és országgyűlési képviselő. Ön egyetért ezzel a tervvel? – kérdezte a Publicus Intézet abban az életkor, nem, iskolázottság, településtípus és régió szerint reprezentatív friss felmérésben, amely a Népszava megbízásából készült.

A fideszes szavazóknak mindössze a 11 százaléka ért egyet az ötlettel. Ami nem is csoda, hiszen Orbán Viktor öt cikluson keresztül volt miniszterelnök, és régen nem lenne az, ha a Magyar Péter által kilátásba helyezett szabályt már elfogadta volna a parlament. A másik oldalon viszont elsöprően nagy népszerűségnek örvend az elképzelés: az ellenzékiek 91 százaléka egyetért Magyar Péterrel. Ugyanígy van ezzel a bizonytalanok megközelítőleg kétharmada is (63 százalék).

Összességében a teljes népesség 64 százaléka támogatja a javaslatot, és csak a megkérdezettek 32 százaléka ellenzi azt, míg 4 százalék nem tudott vagy nem akart válaszolni a kérdésre. Iskolai végzettség alapján legnagyobb mértékben a diplomások szimpatizálnak Magyar Péter felvetésével (80 százalék).

A felmérésből kiderült az is, hogy a magyar társadalom szívesen látna több fiatalt a politikában. (Itt érdemes megemlíteni: Budapesten és a megyei jogú városokban szinte teljes sorcserét hajt végre Orbán Viktor a fiatalítás jegyében, sok helyen az elődjüknél 20–30 évvel fiatalabb politikusok állnak rajthoz.)

Ebben a kérdésben is jelentős a különbség a kormánypárti és ellenzéki szavazók véleménye között, de korántsem akkora, mint a másik témában. A fideszesek 72, az ellenzékiek 91, a bizonytalanok 74 százaléka – a teljes népesség 82 százaléka – tartaná fontosnak, hogy a magyar politikában az eddiginél nagyobb számban vegyenek részt a fiatalok. Akár meglepő, akár nem, a nyugdíjasok 90 százaléka is ezen az állásponton van.