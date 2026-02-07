Az NNGYK szerint az úgynevezett felszabadítási eljárás húzódik el.
Stratégiai alaplistával kezelnék a gyógyszerhiányt – tudtuk meg Hankó Zoltántól, a Magyar Gyógyszerészi Kamara újraválasztott elnökétől. Továbbra sem tudják támogatni azt kormányzati elképzelést, amely lehetővé tenné, hogy a fiókgyógyszertárak gyógyszerész jelenléte nélkül legyenek nyitva és a szakasszisztensek adják ki a gyógyszereket.
Miközben az izraeli és a brit kormányfő találkozott, tovább nőtt a gázai gyógyszer- és élelmiszerhiány, illetve a polgári, köztük a gyermekáldozatok száma.
Pintér Sándor tárcája szerint nincs inzulinhiány, ám az orvosok szerint a megszűnő készítmények miatt szükségessé váló terápiaváltás sokféle nehézséget okoz. Már most is majdnem két hónapot kell várni a szakrendeléseknél, miközben a készletek is végesek.
Alighanem gyártási és piaci megfontolások állnak a háttérben.
A kialakult helyzetre több magyarázat is született, de azt eddig senki nem tudta megmondani, hogy a szomszédos országokban miért nincsenek gondok.
Az oltást minden csecsemőnek pár órával a születése után meg kell kapnia a kórházban, majd otthon folytatni az adagolását. A közösségi portálokon december eleje próbálnak a szülők megbontott, más gyerek oltásából megmaradt készítményhez jutni.
Piaci tényezők, de akár az újranyomott csomagolás is okozhat átmeneti gyógyszerhiányt – a jelenség nem új, csak mostanában többször hallunk róla.
A hét második felében kiszállítja a Hungaropharma a Konakion injekciókat – tájékoztatta lapunkat Feller Antal vezérigazgató.
A zöldségek, gyümölcsök mellett már orvosságot is lehet vásárolni az utcai árusoktól a politikai-gazdasági krízissel küzdő latin-amerikai országban. Az üzlet szakértők szerint igen veszélyes.
Egy sokízületi-gyulladásban szenvedő beteg panasza nyomán Hadházy Ákos, az LMP társelnöke hétfőn arról beszélt, hogy az állami bürokrácia hibái miatt a kórházak nem tudják biztosítani az úgynevezett tételes finanszírozási körbe tartozó gyógyszereket.
Az orvosok sebesüléseket követően, vagy különféle műtéteket megelőzően és után adják vérhígítóként a Fraxiparine nevű gyógyszert a betegeknek. A szlovákiai patikákban egyre kevesebb van belőle, s a gyógyszerészek riadót fújtak miatta – írta a Noviny.sk, amelyet a bumm. idézett.