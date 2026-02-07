Fontos gyógyszer hiányzik a gyógyszertárakból

Az orvosok sebesüléseket követően, vagy különféle műtéteket megelőzően és után adják vérhígítóként a Fraxiparine nevű gyógyszert a betegeknek. A szlovákiai patikákban egyre kevesebb van belőle, s a gyógyszerészek riadót fújtak miatta – írta a Noviny.sk, amelyet a bumm. idézett.