Az Iszlám Állam vállalta magára a 31 ember életét követelő iszlámábádi öngyilkos merényletet

2026-02-07 08:55:00 CET

A pakisztáni fővárosban ez volt a legvéresebb támadás 2008 szeptembere óta.

Az Iszlám Állam terrorszervezet vállalta a felelősséget a pakisztáni főváros egyik síita mecsetje elleni pénteki támadásért.

Az öngyilkos merénylő imaidő alatt támadt rá a síita Imam Bargah Kaszr-e-Hadidzsatul Kubra mecsetre. A merényletnek legkevesebb 31 halálos áldozata és 169 sebesültje van.

Ez volt a legvéresebb támadás a pakisztáni fővárosban 2008 szeptembere óta, amikor 60 ember halt meg egy pokolgépes merényletben, ami lerombolta az ötcsillagos Marriott szálloda egy részét.

Az Iszlám Állam péntek éjszakai közlése szerint egyik emberük a gyülekezetet vette célba, és felrobbantott egy robbanóanyaggal teli mellényt.

A mintegy 250 milliós lélekszámú dél-ázsiai ország szunnita többségű, lakóinak a 15-20 százaléka síita.