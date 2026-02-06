Többször nem lehet Szerbia elnöke, úgyhogy miniszterelnökként folytathatja Aleksandar Vučić

miniszterelnök;Szerbia;elnök;Aleksandar Vucic;

2014 és 2017 között már betöltötte ezt a posztot.

Miloš Vučević, a Szerb Haladó Párt (SNS) elnöke abban reménykedik, hogy Aleksandar Vučić jelenlegi köztársasági elnök lesz a miniszterelnök az őszi előrehozott parlamenti választások eredményeként.

Az SNS elnöke az Informer Televíziónak nyilatkozva hangsúlyozta, az idő szerinte igazolta, hogy Aleksandar Vučić döntései megalapozottak, és véleménye szerint az állampolgárok is felismerik és értékelik az elért eredményeket. Az autoriter köztársasági elnök szerinte továbbra is rendelkezik a szükséges politikai tapasztalattal és energiával, és nagy veszteség lenne, ha visszavonulna a közélettől. Hozzátette, az államfő politikai legitimációját az is alátámasztja, hogy kétszer választották meg elnöknek, legutóbb 2022-ben több mint kétmillió szavazattal.

Aleksandar Vučić 2017-ben kezdte meg első elnöki megbízatását, 2022-ben pedig ismét megválasztották egy újabb ötéves mandátumra. A szerb alkotmány szerint egy ember csak kétszer töltheti be a köztársasági elnöki tisztséget.

Aleksandar Vučić megbízatása jövő májusban jár le, de már korábban közölte, hogy mivel ősszel előrehozott parlamenti választást tartanak az országban, vélhetően ő is lerövidíti a mandátumát, hogy a parlamentivel egy időben lehessen elnökválasztást tartani. Amennyiben a politikus előbb lemondana az elnöki tisztségről, semmi nem akadályozná, hogy ismét Szerbia miniszterelnöke legyen, ahogyan 2014 és 2017 között volt már.