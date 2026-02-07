Nagyszabású támadást hajtott végre Oroszország Ukrajna energiahálózata ellen, az ukránok a lengyelektől kérnek segítséget a mínusz 19 fokos hideg előtt

Ukrajna;légicsapás;orosz megszállás;

2026-02-07 10:23:00 CET

Az oroszok az emberiesség elleni bűncselekmények szintjén támadják a polgári energetikai létesítményeket Ukrajnában.

Oroszország február 7-én nagyszabású támadássorozatot hajtott végre Ukrajna energetikai infrastruktúrája ellen, ami az ország nagy részében rendkívüli áramszünethez vezetett - idézi a The Kyiv Independent az ukrán energetikai miniszter bejelentését.



Denisz Smihal szerint a csapások akkor érte az ukrán villamosenergia-hálózat kulcsfontosságú elemeit, amikor ismét visszatért a hideg. Az előrejelzések szerint a fővárosban, Kijevben a következő napokban mínusz 19 Celsius-fokig süllyedhet a hőmérséklet. A tárcavezető közlése szerint az orosz erők nagyfeszültségű alállomásokat, valamint 750 és 330 kilovoltos távvezetékeket támadtak, amelyek az ukrán villamosenergia-hálózat gerincét alkotják. Denisz Smihal elmondta: szombaton országszerte 4,5-5 szintű rendkívüli áramszüneti menetrend volt érvényben (ez a hatfokozatú skála szerint azt jelenti, hogy akár 16 órás áramkimaradásra is számítani lehet – a szerk.) miközben a keleti és az északi térségekben további sürgősségi intézkedéseket vezettek be. A tárcavezető szerint az energetikai szakemberek készen állnak a helyreállítás megkezdésére, amint a körülmények ezt lehetővé teszik.

Ukrajna hálózatüzemeltetője, az Ukrenergo rendkívüli villamosenergia-segítséget kért Lengyelországtól, további részleteket erről azonban nem közöltek.

Támadás érte a Nyugat-Ukrajnában fekvő Bursztin és Dobrotvir hőerőművet is. Ukrajna legnagyobb magántulajdonú energetikai vállalata, a DTEK közölte, hogy hőerőműveiben a berendezések jelentős károkat szenvedtek. A cég szerint ez már a kétszázhuszadik olyan támadás volt, amely a hőalapú áramtermelő létesítményeket érte a háború 2022. február 24-i kezdete óta.

Az ukrán hatóságok szerint az ország számos pontjáról érkeztek jelentések támadásokról, köztük nyugati régiókból, tűz alá került a Hmelnickij, Rivne, Ternopil, Ivano-Frankivszk és Lviv megye is.

Oroszország a háború kezdete óta rendszeresen támadja Ukrajna erőműveit, alállomásait és távvezetékeit, ami országszerte ismétlődő áramszünetekhez vezetett. A legutóbbi hullám idején továbbra is folynak a háború lezárását célzó diplomáciai erőfeszítések, miközben Moszkva fokozza a civil energetikai infrastruktúra elleni támadásokat. Ukrán tisztviselők szerint a Putyin-rezsim ezzel próbál nyomást gyakorolni Kijevre, hogy elfogadja Moszkva követeléseit a béketárgyalásokon.

Az ukrán hatóságok arra figyelmeztettek, hogy az energetikai helyzet továbbra is rendkívül kritikus, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) január közepén bizonyítékokkal állt elő arra, hogy az oroszok az emberiesség elleni bűncselekmények szintjén támadják a polgári energetikai létesítményeket Ukrajnában. E szerint a 2025-ös fűtési szezon kezdetétől 2026. január 15-ig az oroszok 256 alkalommal mértek csapást Ukrajna energiahálózatára.