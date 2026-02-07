Ukrajnában végrehajtott orosz légitámadás miatt átmenetileg felfüggesztették két lengyel repülőtér működését

Lengyelország;Ukrajna;légiközlekedés;

2026-02-07 09:54:00 CET

Lengyelország légterét az oroszok nem sértették meg, de megelőző jellegű légtérvédelmi intézkedésként néhány NATO-vadászgép a levegőbe emelkedett.

Felfüggesztették a légközlekedést két repülőtéren Lengyelországban, miután Oroszország csapásokat mért az Ukrajnában fekvő szomszéd területekre - írja a Reuters. Lengyelország légterét az oroszok nem sértették meg, de megelőző jellegű légtérvédelmi intézkedésként a NATO több vadászgépe – köztük németek – is levegőbe emelkedett a rzeszówi és a lublini repülőtér felett. A művelet után a két légikikötőt újra megnyitották, a NATO-vadászgépek visszatértek az állomáshelyükre

A lengyel légiközlekedési hatóság, a PANSA az X-en azt közölte, hogy a átmenetileg szüneteltetik a légiforgalmat a rzeszówi és a lublini repülőtéren. Mindkét város az ukrán határ közelében fekszik , Rzeszów pedig a NATO Ukrajnába irányuló fegyverszállításainak fő logisztikai központja.

A múlt hónapban Rzeszówban és Lublinban ugyancsak szünetelt a forgalom egy időre. A hatóságok hangsúlyozták: a katonai légi tevékenység az ismert rend szerint zajlott, és nem jelentett veszélyt a lengyel légtér biztonságára.