Megszüntetné a fideszes egyetemi alapítványi kuratóriumokat kormányváltás után a Demokratikus Koalíció

2026-02-07 15:43:00 CET

Az ellenzéki párt szerint az iskola nem a félelem helye, a tanár nem alattvaló, az egyetem nem pártközpont.

A közoktatás átalakításáról, az iskolai zaklatások elleni zéró toleranciáról és a fideszes egyetemi kuratóriumok megszüntetéséről is törvényjavaslatot nyújt be esetleges kormányváltás utáni Országgyűlés legelső ülésén 12. törvénycsomagjaként a Demokratikus Koalíció.

Dobrev Klára DK-elnök egy lapunknak is eljuttatott közleményében azt írta, nem ígéretekkel, hanem konkrét jogszabálytervezetekkel készülnek a következő parlamenti ciklusra, amelyeket a választásokig hétről hétre ismertetnek. A most bemutatott, tizenkettedik javaslat az oktatási rendszer átfogó átalakítását célozza. Az iskolai zaklatások elleni zéró tolerancia jegyében a párt visszaállítaná az Egyenlő Bánásmód Hatóságot, hogy a bántalmazott diákok és családjaik számára ismét legyen hivatalos jogorvoslati fórum. A tervek szerint jelentősen növelnék az iskolapszichológusok, gyermekvédelmi szakemberek és mentálhigiénés segítők számát.

A DK emellett helyreállítaná a pedagógusok és az oktatást segítő dolgozók sztrájkjogát, szakmai önállóságát, valamint az intézmények autonómiáját. A javaslatcsomag kitér a pedagógus életpályamodell módosítására is: a párt célja a túlterheltség megszüntetése, kiszámítható életpálya és tisztességes bérezés biztosítása minden köznevelésben dolgozó számára. Az egyetemek esetében megszüntetnék a politikusok részvételét az alapítványi kuratóriumokban, és visszaállítanák az intézményi autonómiát.

Mindemellett a DK a felsőoktatásban eltörölné a röghöz kötést, biztosítaná az ingyenes első diploma lehetőségét, valamint újra megnyitná az utat az Erasmus- és más uniós oktatási programokhoz.

„A DK szerint az iskola nem a félelem helye, a tanár nem alattvaló, az egyetem nem pártközpont. Az oktatás a jövőről szól, nem a hatalomról. A kormányváltás után véget vetünk annak a rendszernek, amely elüldözi a tanárokat, magukra hagyja a gyerekeket és elrabolja az egyetemeket. Ennek egy garanciája van: ha az erős baloldal része lesz a következő parlamentnek” - fogalmazott Dobrev Klára.