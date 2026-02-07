Orbán Viktor felszólította a magyar fiatalokat, hogy az Európai Unió ellen lázadjanak az ő kormánya helyett

választás;Fidesz;Orbán Viktor;magyar fiatalok;

2026-02-07 15:35:00 CET

Úgy tűnik, az, hogy a szülők beszéljenek a gyerekeikkel, nem jött be.

Továbbra is bízik a fiatalok támogatásában a miniszterelnök.

Orbán Viktor a Digitális Polgári Körök szombathelyi nagygyűlésén mindezt azzal indokolta: – Az alma nem szokott messze esni a fájától, olyan van, hogy elgurul. Beszélhetünk velük, értelmesen szólhatunk hozzájuk, nem mondunk le a saját fiainkról, úgysem, mint a szavazóinkról. Aki a Tiszára szavaz, a saját jövője ellen szavaz – idézte a 24 a miniszterelnök előadását.

A miniszterelnök közölte, – Néhány jó hangulatú koncert utáni skandálást nem kevernék össze fiatalokkal, mond ott az ember mindenfélét. A kormányfő szerint a fiatalok közt vannak, akik dafke is szeretnek ellentmondani a szüleiknek.

„Nekik azt szeretném mondani, vegyétek komolyan magatokat. A kamulázadás nem ér semmit, a magyar kormány ellen lázadni nem nagy dolog. Lázadjatok Brüsszel ellen, na az valami!”

Mint ismert, Orbán Viktor korábban próbálkozott már a fiataloknál, de csak a szülőket kérte arra, hogy beszéljenek a gyerekeikkel. Úgy tűnik, ez nem jött be, szóval most közvetlenül fordult a fiatalokhoz