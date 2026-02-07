Szirénázó mentő gázolt gyereket egy pécsi zebrán

Pécs;gázolás;mentőautó;gyalogátkelő;

2026-02-07 16:49:00 CET

Egy hete csaknem ugyanott két autó ütközött össze.

Gyalogátkelőn gázolt egy megkülönböztető jelzést használó mentőautó Pécsen –tudta meg a Bama.

A portál szerint a péntek este történt baleset áldozata egy 13 éves kislány volt, akinek a helyszínen stabilizálni kellett az állapotát, majd később súlyos sérülésekkel kórházba szállították. A baleset a 6-os úton, a Zsolnay Vilmos úton található zebránál történt. A történtek miatt a rendőrség az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárta, így péntek este a közlekedés hosszabb időre leállt. A baleset pontos körülményeit a hatóságok jelenleg is vizsgálják.

Az eset nem előzmény nélküli, mivel a közelmúltban már történt súlyos baleset ugyanitt: egy héttel korábban két gépkocsi ütközött össze csaknem azonos helyszínen, az egyik jármű pedig keresztbe fordulva állt meg a forgalmas útszakaszon, a Pécsi Tudományegyetem művészeti karának kihajtója előtt.