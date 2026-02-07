A zebrán gázoltak el egy nőt a fővárosban

Kijelölt gyalogátkelőhelyen gázoltak el egy nőt Zuglóban szombat délelőtt - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság. Az MTI úgy tudja, hogy a 34 éves nőt súlyos sérülésekkel szállították kórházba.