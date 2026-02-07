4-8 hétig tartó építési munkára és ezzel együtt sávlezárásokra kell majd számítani.
A korábbi államtitkár szerint a rendőrség szereptévesztésben van, a szabálytalankodást tekinti normának.
Az iskolások túlélték a gázolást, de kórházba szállították őket. A rendőrség büntetőeljárást indított.
Egy anyát, valakinek a lányát, testvérét, feleségét, szerelmét hiába várják haza. Már a rendőrség is figyelmeztet, hogy baj van.
Kijelölt gyalogátkelőhelyen gázoltak halálra egy nőt vasárnap kora reggel Nyíregyházán - közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószolgálata.
Kijelölt gyalogátkelőhelyen gázoltak el egy nőt Zuglóban szombat délelőtt - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság. Az MTI úgy tudja, hogy a 34 éves nőt súlyos sérülésekkel szállították kórházba.
Egy bottal közlekedő, a gyalogátkelő áthaladó 87 éves embert gázoltak halálra reggel Nagykanizsán - értesült a távirati iroda.
A kijelölt gyalogátkelőhelyen gázoltak el egy gyalogost Budapesten, a XIV. kerületben - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság kommunikációs szolgálatának ügyeletese.
Elütött egy idős párt egy személyautó Budapesten, mindkettőjüket kórházba szállították - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság sajtóügyeletese.
BKV-busz gázolt halálra egy férfit szombat délután a XIV. kerületben.