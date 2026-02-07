Két embert elfogtak az orosz katonai titkosszolgálat parancsnokhelyettese elleni merénylet után

Oroszország;tábornok;merényletkísérlet;

A tábornokot megoperálták és úgy tudni, hogy magához is tért.

Két embert őrizetbe vettek Oroszországban a katonai titkosszolgálat parancsnokhelyettese elleni merényletkísérlettel összefüggésben - írja a Meduza a Kommerszant értesüléseire hivatkozva.

A gyanúsítottakat kihallgatásra bevitték, várhatóan vádat fognak emelni ellenük. Egyes információk szerint a feltételezett elkövetőt Dubajból viszik Oroszországba, és vele együtt egy feltételezett bűntársat is őrizetbe vettek.

Vlagyimir Alekszejevet pénteken Moszkvában, otthona közelében próbálták megölni. A támadás után kórházba szállították. A Kommerszant szerint életben van, és műtéten esett át, a TASZSZ orosz állami hírügynökség pedig arról számolt be, hogy magához is tért.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szerint a merényletkísérlet mögött Ukrajna áll, a The Washington Post értesülései szerint a nyugati hírszerző szolgálatok ezt kétségbe vonják.