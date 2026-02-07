Ultimátumot adott az Egyesült Államok, hogy az oroszok és az ukránok júniusig vessenek véget a háborúnak

Ukrajna;Egyesült Államok;tárgyalások;Volodimir Zelenszkij;orosz-ukrán háború;

2026-02-07 21:51:00 CET

Az egész alku része egy kétoldalú amerikai-orosz gazdasági megállapodás, amelynek részeként a Putyin-rezsim egy 12 ezer milliárd dolláros ajánlattal lepte meg a Trump-adminisztrációt.

Az Egyesült Államok azt szeretné, ha júniusig véget érne a háború – idézi az AP hírügynökség Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentését. E szerint az a Trump-adminisztráció azt akarja, hogy júniusig minden kérdést lezárjanak, nyomást is gyakorol, hogy addig világos menetrend szerint szülessen megállapodás a két fél között.

Vlagyimir Putyin elnök parancsára az orosz hadsereg 2022. február 24-én rohanta le Ukrajnát.

Volodimir Zelenszkij most azt mondta, mindkét felet meghívták a jövő héten az Egyesült Államokban tartandó tárgyalásokra. Kitért arra is, hogy az Egyesült Államok most először vetette fel, hogy az ukrán és az orosz delegáció személyesen találkozzon amerikai földön, várhatóan Miamiban egy héten belül. Ukrajna jelezte, hogy kész részt venni a megbeszéléseken. Közlése szerint az Abu-Dzabiban egyelőre eredmény nélkül záruló amerikai-orosz-ukrán tárgyalások fő neuralgikus pontját a területi kérdések jelentik, az oroszok ugyanis kitartanak a követelésik mellett. Beszámolt arról is, hogy a felek most először vetették fel egy esetleges háromoldalú vezetői találkozó lehetőségét, vagyis nem csupán a delegációk szintjén folytatnák a tárgyalásokat.

Volodimir Zelenszkij elárulta azt is, hogy az abu-dzabi tárgyalások része egy kétoldalú amerikai-orosz gazdasági megállapodás, amelynek részeként a Putyin-rezsim főtárgyalója, Kirill Dmitrijev egy 12 ezer milliárd dolláros ajánlattal lepte meg a Trump-adminisztrációt.

Az amerikai határidő egyik oka az, hogy a Trump-adminisztráció béketeremtő szerepben akar tetszelegni a novemberi félidős választások előtt.

Ezzel párhuzamosan Oroszország tovább folytatta az ukrán energetikai infrastruktúra elleni támadásokat, amelyek a rendkívüli hideg idején újabb, széles körű áramszüneteket okoztak.