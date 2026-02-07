Szelíd virtus, harsány füttyszó a téli olimpia nyitányán

megnyitó;kritika;téli olimpia;

2026-02-07 20:45:00 CET

Visszafogott megnyitóval kezdődött el a milánó-cortinai téli olimpia – már ha lehet annak nevezni több száz táncost, Mariah Careyt vagy Andrea Bocellit.

Ha nem lett volna a pekingi téli olimpia megnyitó ceremóniáján a világ egyik legnagyobb, több mint tízezer négyzetméteres LED-kijelzője 2022-ben vagy egy hatalmas, felfújható Boldog Vazul-székesegyház Szocsiban 2014-ben, egy gyors fejszámolást követően akár arra is lehetne számítani, hogy a nyári játékokhoz képest arányaiban kevesebb sportolót felvonultató téli olimpia megnyitó ünnepsége természetszerűleg a szolidabb megjelenésre törekszik. Csak hát a becslések szerint a téli olimpiát sem követik élőben kevesebben cirka kétmilliárd embernél így a fogadó ország átlagosan körülbelül három órás reklámjának is beillő eseményen érdemes villantani, főleg, mióta a 2008-as pekingi nyári játékok több ezer dobossal, félelmetesen összehangolt dobjátékkal tette magasra a lécet a jövő olimpiai megnyitói előtt.

Azóta rá is licitálnak erre a szervezők és a kulturális, történelmi értékek és természetesen az újkori olimpiai játékok szellemiségének bemutatása mellett igyekeznek valami extrával készülni. Például 2012-ben a londoni megnyitón II. Erzsébet királynő James Bond társaságában helikopterből kiugorva érkezett az eseményre vagy 2024-ben a párizsi olimpián a Gojira képviseletében a játékok történetében először lépett fel metálegyüttes, mellesleg a lángoló Conciergerie épületén.

Az olimpiák történetében először négy különböző helyszínen (Milánó, Predazzo, Livigno, Cortina d’Ampezzo) rendezett 2026-os megnyitó San Siro stadionban tartott fő műsorszáma viszont nélkülözte a megalomán, ezernyi fényjátékban és kimeríthetetlen pirotechnikában úszó show-elemeket és inkább a hagyományos eleganciához tért vissza nyúlt vissza. Régi és modern találkozása köszönt be a több száz kortárs táncos által Antonio Canova olasz szobrászmester Ámor és Psziché művének megformálásában, majd Matilda De Angelis színésznő vezényletével idézte fel a legendás olasz filmrendező, Federico Fellinit, lépett színpadra Verdi, Puccini és Rossini, miközben Vivaldi áriája és Raffaella Carrà már modernkori pop dallamai váltották egymást, hogy aztán a szivárvány ezer színében a színpadra özönlő táncosok segítségével

a közönség gyorstalpalót kapjon gyakorlatilag mindabból, amiről az olasz kultúra világhíres: művészet, divat, zene, filmművészet, gasztronómia és persze a kávé.

Egy ekkora kavalkádnak valószínűleg igazi kihívás tetőpontot építeni, de a szervezőknek megvolt rá a tökéletes emberük: Mariah Carey Domenico Modugno 1958-as Nel blu, dipinto di blu című, Olaszország szinte második himnuszaként is emlegetett dal egy melodikusabb verzióját és saját, 2025-ös Nothing is impossible című számát adta elő. Az énekesnő életében először lépett fel a téli olimpia megnyitóján: az, hogy ezt a labdát eddig még senki sem csapta le, igencsak meglepő, tekintve, hogy Mariah Carey nemcsak a minden idők egyik legnagyobb hatású énekesnője, ő a karácsonyi dalok egyik legnépszerűbb előadójaje is. Rajta kívül sztárvendégként Andrea Bocelli énekelte el az olimpiai láng megérkezésével Nessun Dorma című világhíres áriáját. (Pótolhatatlan zenei tehetségként megszakítva az est folyamán régi és új keveredését többek között az ország egyik leghíresebb DJ-je, Mace keverésén és egy hegedűművész, Giovanni Andrea Zanon egy 300 éves Stradivari hegedűn előadott játékán keresztül). Nem maradhatott ki az estéből a híres olasz divat “felemlegetése” sem, hiszen azért a sportolók bevonulása kicsit az általuk viselt, országonként egyedi olimpiai viseletről is szól. A szervezők így megemlékeztek a 2025 szeptemberében elhunyt világhírű olasz divattervezőről, Giorgio Armaniról, többek között azért is, mert az általa alapított birodalom tervezi évek óta az olasz csapat ruhatárát, ahogyan tette ezúttal is, a téli játékokra is.

Ahogyan az olimpiák megnyitóján hagyományosan, úgy a milánói stadionban tartott fő műsorszám is gond nélkül megidézte a jelent és a múltat, az olimpia szellemiségét, öt kontinenst jelképező öt karika közötti harmóniát, az összetartozást. Az egyértelmű, nagyon is aktuális üzenethez pedig semmi szükség nem volt az extra látványhoz, bár az is tény, az országnak nem is nagyon kell bizonygatnia kulturális és történelmi jelentőségét.

A visszafogott látvány valahol logikus döntés is, főleg, hogy azért a megnyitó megrendezésére nem a legbékésebb és gazdasági nehézségektől legkevésbé terhelt időben került sor. Utóbbinak jele lehetett, hogy a szervezők számára már napokkal a megnyitó előtt nyilvánvalóvá vált, hogy lesznek gondok a jegyek eladásával, ezért

kettő az egyben akció keretében a 26 év alattiak számára ingyen jegyet ajánlottak fel egy másik sporteseményre, ha hajlandóak jegyet venni a ceremóniára.

(A fiatalok figyelmének elnyerésén amúgy is keményen dolgoznak az olimpiák szervezői, a párizsi játékokon már a közönség szórakoztatására behúzott amerikai rapper Snoop Doggra itt is lehet majd számítani interjúk mellett többek között abban, hogy számára teljesen ismeretlen sportok elsajátítását kísérli meg.) „A béke nem csupán a konfliktus hiánya. A béke egy olyan környezet megteremtése is, amelyben mindenki boldogulhat, tekintet nélkül faji hovatartozására, bőrszínére, hitvallására, vallására, nemére, osztályára, kasztjára vagy a társadalmi különbségtétel bármely más jelzőjére.” – idézte Nelson Mandelától Charlize Theron amerikai színésznő, az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) békenagyköveteként.

JD Vance, az Egyesült Államoknak a Bevándorlási és Vámügyi Hivatal, a hírhedt ICE embereinek kíséretében érkező alelnöke arckifejezését ekkor taktikusan nem mutatta már a kamera, hiszen a rendezők így is vért izzadtak, hogy a politikus bemutatása alatt hallható tiltakozó füttyszó a lehető legkevésbé legyen egyértelmű az eseményeket a képernyőkön követők számára.