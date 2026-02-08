Két településen tartanak időközi voksolást

időközi választás;Balmazújváros;időközi önkormányzati választás;Csatka;

2026-02-08 10:02:00 CET

Két településen tartanak ma időközi önkormányzati választást: Csatkán polgármestert, Balmazújvárosban pedig képviselőt választanak.

A Komárom-Esztergom vármegyei Csatkán azért tartanak időközi polgármester-választást, mert a települést 2019 óta vezető Bognár Tímea tavaly október 30-ával lemondott. A polgármesteri posztért négy független jelölt indul: Mente Zsolt, Paukó Péter Zoltán, Halász Zsuzsanna és Szabó Zsolt. Az időközi választáson 200 helybéli szavazhat a település egy szavazókörében.

A Hajdú-Bihar vármegyei Balmazújváros 7. számú egyéni választókerületében önkormányzati képviselőt választanak, mert a 2024-ben megválasztott Demeter Pál (Közösen Balmazújvárosért Egyesület) tavaly november 14-én lemondott. A képviselői helyért három jelölt indul: Nagy Zoltán (Fidesz-KDNP), Molnár Péter (Közösen Balmazújvárosért Egyesület) és Béresné Lőrincz Erzsébet (független). A választókerületben több mint 1600-an szavazhatnak.

Szavazni reggel hattól este hét óráig lehet.

A Komárom-Esztergom vármegyei Tata és a Nógrád vármegyei Bátonyterenye roma nemzetiségi választói települési nemzetiségi önkormányzati képviselőket választottak volna, de ezek a választások a szükséges számú jelöltek hiányában elmaradnak.