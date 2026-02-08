Takács Péter szerint az MKKP aktivistája döntött úgy, hogy nyílt állkapocstöréssel elhagyja a veszprémi kórházat

Veszprém;Magyar Kétfarkú Kutya Párt;Csolnoky Ferenc Kórház;Takács Péter;

2026-02-08 09:05:00 CET

Ezt nem kell túlbonyolítani, nem kell túlragozni – közölte az egészségügyi államtitkár. Az érintett leszögezte, „nettó hazugság” Takács Péter állítása.

A beteg döntött úgy, hogy elhagyja a kórházat – így reagált Takács Péter egészségügyi államtitkár arra, hogy a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) aktivistája nemrég arról számolt be, nyílt állkapocstörése ellenére elküldtek a veszprémi kórházból, és végül Ausztriában műtötték meg.

Takács Péter az RTL Híradónak nyilatkozva azt mondta, a beteget egy szájsebész ellátta, kapott antibiotikum-profilaxist, és tervezett műtétben operálták volna meg, ami szerinte egy helyes döntés.

– Ennyi. Tehát ez egy egyszerű orvosszakmai döntés volt. A beteg úgy döntött, hogy elmegy a kórházból, és Ausztriában láttatta el magát. Ehhez neki joga van. Nyilván a kockázatokkal tisztában volt. Ennyi

– közölte az államtitkár. Emellett úgy fogalmazott, „egyszerű orvosi döntés, ezt nem kell túlbonyolítani, nem kell túlragozni”.

A férfi korábban arról számolt be, hogy december 24-én este egy családi vita során hozzátartozója megütötte, ezért a veszprémi Csolnoky Ferenc Kórházba ment, ahol a CT-vizsgálat többszörös arccsont- és nyílt állkapocstörést igazolt. Befektették, de közölték vele, hogy szájsebészet csak másnap lesz, majd reggel mégis azt mondták, nincs szükség műtétre, hazamehet, és december 29-re hívták vissza konzultációra. Zárójelentést nem kapott, orvossal nem találkozott, ezért visszatért Ausztriába, ahol egyébként él, de az állapota romlott, így a bécsújhelyi kórházban jelentkezett. Ott a CT ismét nyílt, műtétet igénylő törést mutatott, ezért december 25-én este Sankt Pöltenbe irányították át. Másnap reggel 8:30-kor megoperálták, kétórás beavatkozás után megfigyelésre, majd kórterembe került, és december 29-én engedték haza részletes utasításokkal. Ugyanezen a napon kapta meg a veszprémi kórház zárójelentését is, amely szerint a sebeit ellátták, műtétet nem tartottak indokoltnak, ezért bocsátották el. Az intézmény a Telex megkeresésére közölte, belső vizsgálat indul a kórházban, mely kiterjed a betegdokumentációk teljes körű ellenőrzésére, valamint az ellátásban részt vevő munkatársak meghallgatására és nyilatkoztatására is.

A férfi most az RTL Híradónak azt mondta, meglepte az államtitkát válasza.

– Amit Takács Péter mondott, az nettó hazugság. Semmi ilyen nem történt, amit ő állít. Egyedül az igaz, hogy a sebeimet tamponálták és összevarrták, illetve egy darab antibiotikumot valóban kaptam. A zárójelentésemben tisztán, világosan ott van, hogy a műtétet nem tartották szükségesnek

– hangsúlyozta.