Felesleges költségek – Figyelmes és tudatos bankolással akár évi több tízezer forint is a zsebünkben maradhat

2026-02-09 21:13:00 CET

Erre figyelmeznetek a januárban kiküldött összesítők is.

Január végéig minden lakossági banki, illetve más pénzügyi szolgáltató (Revolut, Wise) magyar ügyfele megkapta a bankszámlájához kapcsolódó tavalyi díjak elszámolását, amiből világosan kiderül mindenki számára, hogy a bankolás költségei éves szinten, számlánként mennyibe kerültek. A szórás hatalmas lehet, hiszen gyakorlatilag – megfelelő jövedelemmel és tudatos bankolással – akár nulla forintra is szoríthatók ezek a pénzügyi költségek, egy nem megfelelő bank és számlacsomag azonban akár évi százezer forintos kiadást is jelenthet. Ezek ugyan szélsőségek, de a Magyar Nemzeti Bank (MNB) szerint is egy tudatos bankszámlacsomag-választással, vagy akár bankváltással évi több tízezer forintos felesleges kiadástól szabadulhatnak meg azok az ügyfelek, akik eddig nem kellően tudatosan választották meg bankszámlacsomagjukat. Az idei az első év, amikor a bankoknak az éves elszámolás részeként arra is fel kell hívniuk ügyfeleik figyelmét, ha érdemes bankszámlacsomagot váltaniuk bankon belül – derül ki az MNB közleményéből.

Az MNB szerint az ügyfelek jelentős része még mindig drága számlacsomagot használ, pedig minden ügyféltípusnál elérhető már évi néhány ezer forintos költséggel használható, teljes értékű számlacsomag, amely minden lényeges szolgáltatást tartalmaz. Egy számláját vegyesen használó ügyfél, aki jövedelmének körülbelül felét készpénzzel, felét pedig elektronikus fizetéssel költi el, már évi 2200 forintért is találhat magának számlát. Egy digitális ügyfélnek, aki a lehető legtöbb helyzetben elektronikusan fizet, akár nulla forint is lehet az éves banki költsége.

Az éves elszámolás részletes bontása abból a szempontból is hasznos, hogy megmutatja, mely tételeken tud az ügyfél jelentősebb összeget spórolni. Még mindig visszatérő, ma már felesleges költségelem az SMS-értesítések használata, amelyeket ma már szinte kizárólag a bankok alkalmaznak a számlán bekövetkezett forgalomról való tájékoztatásra. Ez egy költséges szolgáltatás: egy-egy SMS-ért akár 50 forintot is kiszámláznak a bankok, ami havi 50 számlamozgás esetén – a havidíjjal együtt – önmagában 2700 forint felesleges kiadást jelent, vagyis évi 33 ezer forintot. Ez felesleges, hiszen ugyanezt a szolgáltatást ma már a legtöbb bank az applikációján keresztül küldött üzenetekben ingyenesen biztosítja – sőt van olyan bank, ahol egyenesen megszüntették ezt a drága szolgáltatást.

Drága mulatság lehet a kártyadíj is, amely fizikai kártya esetében akár évi 4–10 ezer forintot is elérhet, ezért megfontolandó az olcsóbb elektronikus kártya, vagy akár a sokszor ingyenes virtuális kártyák igénylése.

A bankolási díjak jelentős részét ugyanakkor forgalomarányos díjak és adók (például a tranzakciós illeték) teszik ki. A magyar lakossági ügyfelek havi egy-két alkalommal vesznek fel összesen körülbelül 110 ezer forint készpénzt, ami bőven belefér a februártól 300 ezer forintra emelkedő ingyenes készpénzfelvételi limitbe. Ugyanakkor a kiadások jelentős részét – tipikusan ilyenek a rezsiköltségek – nem lehet készpénzben fizetni, ilyenkor érdemes az átutalások helyett más digitális megoldásokat preferálni: ilyen lehet az online kártyás fizetés, vagy az azonnali fizetési rendszerre épülő qvik-átutalások és szolgáltatások használata, amelyek után nem számolható fel semmilyen díj.

A bankolás költségeit csökkenthetik a költések után járó jóváírások is, amelyek számlánként akár havonta több ezer forintra rúghatnak. Míg évekkel ezelőtt a vásárlások utáni jóváírás kizárólag a hitelkártyákhoz tartozó szolgáltatás volt, ma már több bank olyan megoldást vezetett be, amely sima betéti kártyás fizetés esetén is jóváírja az elköltött összeg 1–3, de akár 10 százalékát. Így nemcsak csökkenthető a bankolás költsége, hanem akár pozitívba is fordítható.

Az ingyenes bankolás elérése az élesedő versenyben már nem lehetetlen küldetés. A Money.hu elemzése szerint ma már a kizárólag digitálisan bankoló ügyfelek számára több olyan bankszámla is elérhető, amelynél a számlavezetés, az utalás, és az első évben akár még a bankkártya is teljesen díjmentes. A digitális ügyfelek kifejezetten értékesek a bankok számára, hiszen nem terhelik a bankfiókokat, és a drága SMS-szolgáltatások helyett mobilalkalmazást használnak. Ezért a pénzintézetek versenyeznek értük ezekkel az ingyenes csomagokkal – hívta fel a figyelmet Richter Ádám, a money.hu pénzügyi elemzője. A portál összeállítása szerint a CIB, a K&H és a Raiffeisen esetében az 50 ezer forint alatti utalások akciósan, azaz átmeneti jelleggel díjmentesek, az UniCreditnél a mobilbanki utalások korlátlanul ingyenesek, míg az Erste egyik díjcsomagjánál havi 225 ezer forintos jövedelemtől díjmentesek az elektronikus utalások.