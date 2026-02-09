Erre figyelmeznetek a januárban kiküldött összesítők is.
Nem biztos, hogy minden hitelintézet fel tud készülni a határidőre.
Magyarországon várhatóan 2019 második felében valósulhat meg az átutalások azonnali megjelenése a kedvezményezett számlájára, a jegybank erről a múlt héten indított konzultációt egyebek között a bankszektor szereplőivel, pénzforgalmi szolgáltatókkal - mondta a Magyar Nemzeti Bank (MNB) igazgatója sajtótájékoztatón szerdán, Budapesten.
Közel 10 milliárd forint közpénzt költ a Magyar Nemzeti Bank (MNB) az átutalásainkat bonyolító cég megvásárlására, bármiféle hivatalos magyarázat nélkül. Így minden hozzáértő csak találgat: vannak, akik szerint az utalásainkat venné közelebbről szemügyre, mások szerint inkább az adósságainkra kíváncsi – írja a hvg.hu.