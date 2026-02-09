Miért akarják látni Matolcsyék az átutalásainkat?

Közel 10 milliárd forint közpénzt költ a Magyar Nemzeti Bank (MNB) az átutalásainkat bonyolító cég megvásárlására, bármiféle hivatalos magyarázat nélkül. Így minden hozzáértő csak találgat: vannak, akik szerint az utalásainkat venné közelebbről szemügyre, mások szerint inkább az adósságainkra kíváncsi – írja a hvg.hu.