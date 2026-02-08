Tarolt Japánban a kemény Kína-kritikus miniszterelnök pártja, minden jel szerint kétharmados többséggel kormányozhat tovább

választás;Japán;Takaicsi Szanae;

2026-02-08 19:16:00 CET

Takaicsi Szanae az első nő volt, aki 2025 októberében elfoglalhatta a távol-keleti ország kormányfői székét.

Hatalmas győzelmet aratott Takaicsi Szanae a vasárnapi japán előrehozott választáson. A jelenleg is kormányzó konzervatív Liberális Demokrata Párt (LDP) vezetője – Margaret Thatcher nagy csodálója és a néhai miniszterelnök Abe Sinzo protezsáltja – 2025 októberében az első nő aki elfoglalhatta Japán miniszterelnöki székét.

Az exit poll szerint az LDP 274-nél több helyet fog megszerezni a 465-ből a tokiói parlament alsóházában, koalíciós partnerével, a Japán Megújulás Párttal együtt pedig 310 mandátumos, vagyis kétharmados többsége lesz.

Takaicsi Szanae Nara prefektúrában született és - a többi magas rangú japán politikussal ellentétben - nem prominens politikuscsaládból származik. Édesanyja rendőr volt, édesapja egy autócégnek dolgozott. Szeretett dobolni (egy heavy metal zenekarban is játszott) és motorozni, de az autókért is szenvedélyesen rajong. Diplomaszerzés után az Egyesült Államokban egy demokrata képviselőnél, a néhai Patricia Schroedernél volt szakmai gyakorlaton. – Ha Japán nem tudja megvédeni magát mindig kiszolgáltatott lesz a felszínes amerikai véleménynek – összegezte akkori tapasztalatait. Később hírolvasó lett a TV Asahiban, de hamar a politika felé fordult.

A miniszterelnök kemény Kína-kritikus, főleg a pekingi kormány katonai és gazdasági terjeszkedését ellenzi. Többször figyelmeztetett, hogy Japánnak meg kell erősítenie védelmét, és továbbra is híve az Abe Sinzó fémjelezte gazdasági stratégiának, az Abenomicsnak. Ennek három pillére volt: monetáris lazítás, több kormányzati költés és strukturális reformok, amelyek főleg a vállalati adók csökkentését és a munkaerőpiac liberalizálását jelentették. Maga Takaicsi Szanae most a megélhetési költségek csökkentésével, így egy 135 milliárd dolláros gazdaságélénkítő csomaggal és az élelmiszerek 8 százalékos áfájának a két évre történő felfüggesztésével kampányolt. Nőként is finoman szólva ellentmondásosak a nők jogairól alkotott nézetei az egyenjogúság kérdésében, amit többen a szemére is vetettek egy olyan országban, ahol minden területű felsővezetésből a nők szinte teljesen hiányoznak.