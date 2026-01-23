Donald Trump szövetségesei egyre inkább kénytelenek újragondolni Washingtontól való függőségüket

Az országok - Kanada, Ausztrália, Dél-Korea, Japán -, amelyek hagyományosan kötődnek Washingtonhoz most új utakat próbálnak keresni. A velük szemben indított vámháború és a nemzetközi jogrendtől való szembetűnő elfordulás komoly bizalmi válságot okozott.