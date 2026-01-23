Az országok - Kanada, Ausztrália, Dél-Korea, Japán -, amelyek hagyományosan kötődnek Washingtonhoz most új utakat próbálnak keresni. A velük szemben indított vámháború és a nemzetközi jogrendtől való szembetűnő elfordulás komoly bizalmi válságot okozott.
Tajvan már hozzászokott a folytonos kínai fenyegetésekhez. A helyiek ugyanakkor katonai támadásra a következő években sem számítanak. Egy esetleges blokáddal pedig Peking magának is ártana a félvezetőellátás veszélyeztetése miatt.
A kormányzó Liberális Demokrata Párt (LDP) jelöltjét kedden választotta meg a japán parlament alsóháza.