Magyar Péter fideszes választási vetélytársával bálozott Varga Judit

választás;Varga Judit;Steiner Attila;

2026-02-09 11:27:00 CET

Budapest XII. kerületben meglehetősen izgalmasnak ígérkezik a küzdelem.

Közösen mutatkozott a XII. kerületi Hegyvidéki Polgári Bálon Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter és a Fidesz indulója, Steiner Attila - hívta fel a figyelmet a 444.

Mindez már csak azért is érdekes, mivel Varga Judit korábbi férje, Magyar Péter itt, a budapesti 3. számú egyéni választókerületben indul országgyűlési képviselőjelöltként. A képet nem Varga Judit vagy Steiner Attila, hanem Novák Katalin korábbi tanácsadója, Skrabski Fruzsina tette közzé a Facebook-oldalán.

A XII. kerületben meglehetősen izgalmasnak ígérkezik a küzdelem, ugyanis Magyar Péter mellett ringbe száll a Demokratikus Koalíció (DK) politikusa, Gréczy Zsolt, Szabó Bálint botránypolitikus, de a Mi Hazánk Mozgalom korábbi főpolgármester-jelöltje, Grundtner András is.