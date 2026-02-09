Kubatov Gábor meghamisította az NVI tájékoztatását, tiszást csinált a vesztes balmazújvárosi jelöltből

Kubatov Gábor;hamisítás;Balmazújváros;Tisza Párt;

2026-02-09 12:38:00 CET

A vesztes jelöltnek semmi köze a legnagyobb ellenzéki párthoz.

Meghamisította a Nemzeti Választási Iroda (NVI) tájékoztatójáról készült képernyőfelvételt a Fidesz párrtigazgatója és egyik alelnöke – hívta fel a figyelmet a Telex.

Kubatov Gábor vasárnap este tette közzé a képernyőképet, amelyen a 28 szavazattal kikapott jelölt neve alól eltüntette a Közösen Balmazújvárosért logóját, helyére pedig a „független, TISZA” feliratot tette. A valóban függetlenként induló Béresné Lőrincz Erzsébet neve mellé is odatette a legnagyobb ellenzéki párt nevét, ezzel azt a hatást keltve, mintha két tiszás jelölt indult volna a körzetben.

A Tisza Párt a portál megkeresésére közölte, nem indult jelöltje a balmazújvárosi választáson, semmi köze a jelöltekhez. „Kubatov Gábor bukott autónepper akkor is hazudik, amikor kérdezik” - hangzik a közlemény. A Közösen Balmazújvárosért jelöltjét, Molnár Pétert nemcsak a Fidesz pártigazgató igyekszik úgy feltüntetni, mintha a Tisza Párt indulója lenne, hanem a Fidesz több szereplője is. Szijjártó Péter külügyminiszter Molnárt „a Tisza civilnek álcázott” jelöltjeként emlegette, míg Vitályos Eszter „civilnek mondott, Tiszához köthető” jelöltként hivatkozott rá.

Mindezt maga Molnár Péter is cáfolta.

„Ez a Fidesz, és csak egy Fidesz van! Az egyik kép, ami most is elérhető, és az igazság. A másik kép pedig az, amit Kubatov Gábor rakott ki, meghamisítva, hogy én tiszás jelölt voltam, sőt, a körzetben két Tisza jelölt indult egymás ellen is!!! Teljesen hülyének néznek mindenkit, aki elhiszi, és meg is érdemli!!”

- fogalmazott Facebook-oldalán a politikus.

A Telex kereste Kubatov Gábort, hogy miért volt szükség a kép meghamisítására, és nem érzi-e félrevezetőnek, azonban a cikk megjelenéséig nem érkezett válasz.