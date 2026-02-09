Nyilvános vitát vár Orbán Viktor és Magyar Péter között a magyarok többsége, a fideszesek csaknem egyharmada is támogatja az ötletet

választás;vita;felmérés;Orbán Viktor;közvélemény-kutatás;Magyar Péter;21 Kutatóközpont;

2026-02-09 11:57:00 CET

Negyven százaléknyian vannak azok, akik az esetleges vitán a Tisza Párt elnökének győzelmét valószínűsítik.

A magyar társadalom egyértelmű többsége szeretné, ha a parlamenti választások előtt nyilvános vita lenne Orbán Viktor és Magyar Péter között - derül ki abbóll a közvélemény-kutatásból, amelyet az aHang megbízásából a 21 Kutatóközpont készített el.

A felmérés arról tanúskodik, hogy a magyarok többsége nem csak hogy érdeklődést mutat egy Orbán-Magyar vita iránt, hanem kvázi demokratikus elvárásként tekint rá. E szerint a megkérdezettek 60 százaléka támogatja a nyilvános vita megtartását, amit 21 százaléknyian utasítanak el, 19 százalék pedig bizonytalan állásponton van. A közel egyötödnyi bizonytalan csoport arra utal, hogy a kérdésben még jelentős mozgósítási lehetőség rejlik, és maga a vita témája is politikai napirendformáló tényezővé válhat.

A Tisza szavazói körében szinte teljes az egyetértés: 90 százalék támogatná a nyilvános vita megtartását. Ez egy politikai közösségen belül rendkívül erős konszenzusnak számít. A többi ellenzéki párt támogatóinál is jelentős a támogatottság aránya, 72 százalék, ami arra utal, hogy az ellenzéki, illetve bizonytalanabb csoportok széles köre igényli, hogy a két esélyes kihívó nyilvánosan vitázzon.

A pártnélküliek csoportja különösen figyelemre méltó: 48 százalék támogatja a vitát, 13 százalék elutasítja, ugyanakkor 39 százalék bizonytalan annak szükségességét illetően. Ez a legmagasabb bizonytalansági arány az összes vizsgált kategória közül. A Fidesz szavazói alkotják az egyetlen olyan csoportot, ahol az ellenzők vannak többségben: 50 százalék nem tartaná kívánatosnak a vitát, miközben 29 százalék támogatná. Ez egyértelműen arra utal, hogy a vita kérdése önmagában is politikai identitáskérdéssé vált.

A kutatás kitér arra is, hogy a válaszadók szerint ki nyerne egy ilyen vitát. A teljes társadalomban többen számítanak arra, hogy egy miniszterelnök-jelölti vitában Magyar Péter kerülne ki győztesen Orbán Viktorral szemben. Az összes megkérdezett 40 százaléka Magyar Péter sikerét valószínűsíti, míg 30 százalék Orbán Viktor győzelmét várná, további 30 százalék pedig nem tudott állást foglalni. Mindez azt jelzi, hogy országos szinten Magyar Péter tíz százalékpontos előnnyel jelenik meg a feltételezett vita esélyeseként, miközben a társadalom közel egyharmada továbbra is bizonytalan.

A pártpreferencia mentén ebben a kérdésben is rendkívül markáns megosztottság látható. A Tisza Párt szavazóinak 88 százaléka Magyar Péter győzelmét várná egy miniszterelnök-jelölti vitában, miközben mindössze 1 százalék gondolja úgy, hogy Orbán Viktor kerülne ki győztesen. Ebben a csoportban a bizonytalanok aránya alacsony, 12 százalék, ami erős belső meggyőződésre utal. A Fidesz szavazóinál ennek ellenkezője figyelhető meg: 80 százalék Orbán Viktor sikerére számítana, és csupán 1 százalék várná Magyar Péter győzelmét. Ugyanakkor közel minden ötödik Fidesz-szavazó, 19 százalék, nem tudja megítélni a kérdést. A többi ellenzéki párt szavazóinak körében kiegyenlítettebb a megoszlás, 28 százalék Magyar Pétert, 25 százalék Orbán Viktort tartaná esélyesebbnek, miközben itt a bizonytalanok aránya a legmagasabb, 47 százalék. A pártnélküliek esetében is a bizonytalanok vannak többségben, 59 százalékkal, miközben Magyar Péter mérsékelt előnnyel jelenik meg, 24-17 arányban Orbán Viktorral szemben.

A két nagy politikai tábor közötti különbség nemcsak irányában, hanem erősségében is szembetűnő: a Tisza szavazói nagyobb arányban és kisebb bizonytalanság mellett számítanak saját jelöltjük győzelmére, mint a Fidesz támogatói.