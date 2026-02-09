Orbán Viktor;időközi választás;Balmazújváros;

Orbán Viktor: Balmazújváros megmutatta, nem lesz itt brüsszeli bábkormány!

Bár a Tisza Párt nem is indított jelöltet, úgy tűnik, a kormányfő elegánsan átlépett ezen az apróságon. 

Tegnap azért győztünk, amiért kilenc hét múlva is győzni fogunk: mert mi az emberek oldalán állunk - jelentette ki a miniszterelnök egy hétfői Facebook-posztjában a balmazújvárosi időközi választásra reagálva.

Utóbbit a Fidesz jelöltje, Nagy Zoltán nyerte meg. Mögötte a Közösen Balmazújvárosért jelöltje végzett, 28 szavazattal lemaradva. A Tisza Párt nem indított jelöltet.

A miniszterelnök szerint „hiába a szakmányban gyártott kamukutatások, hiába a nagy csinnadrattával bejelentett kamuprogram, hiába a Brüsszelből kirendelt szakértők hada, és hiába a magyar Jockey Ewingok meg a bank- és multivezérek élére vasalt műmosolya, a magyar emberek átlátnak a szitán. Balmazújváros megmutatta: nem lesz itt brüsszeli bábkormány.”

Bejegyzését azzal zárta, hogy „nemet mondunk Brüsszelnek, kimaradunk a háborúból, és újra naggyá tesszük Magyarországot”.

