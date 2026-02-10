Negyedik alkalommal rendezik meg az egy héten át tartó Feminista Fesztivált

szexizmus;feminizmus;Auróra Klub;

A fiatalok egyre nyitottabbak a témára.

Nem lehet a témával eleget foglalkozni, Magyarországra pedig még inkább érvényes a megállapítás – indokolja lapunknak a Feminista Fesztivál ötletét és fontosságát Árvai Csenge, az Aurórából hétfőn startolt és február 15-ig tartó, a CSAK ezt az 1-et kértem! című rendezvénysorozat egyik fő szervezője. Idén már nemcsak Józsefvárosban, hanem Budapest mintegy húsz helyszínén, sőt még Nagymaroson is vitára vagy csak élményre invitálja a fiatalokat, merthogy legfőképp a 18-35 év közötti korosztályt tudja a megszólítani a legalább 80 programot kínáló fesztivál. Ezek közül ízelítőül egykét cím: Kapitalista patriarchátus; Mindennapi szexizmus; Pornó, szexipar és kapitalizmus; Nők mentális egészsége; Feminizmus 101 workshop. Évről évre egyre szélesebb körben teremti meg a társadalmi egyenlőségről szóló párbeszéd tereit.

„Mindannyian érezzük napi szinten azt, hogy a nők világszerte, itthon meg pláne, milyen strukturális elnyomásban élnek, nem beszélve az olyan hátrányos helyzetű csoportokról, mint a roma nők, vagy az LMBTQ csoportok. Átlagos felnőtt magyar nőként magam is érzem azt, hogy másként vagyok kezelve, mint a férfiak, tekintve a bérszakadékot, de említhetném a 'menstruációs szegénységet' is, mint hazánkban gyakori jelenséget” – sorolja a rendezvény életrehívásának hátterét boncolgatva Árvai. Szerinte hazai helyzetünkről már az is elrettentő képes fest, amit a médiában a nők elleni- vagy családon belüli erőszakról olvasunk, s hol van ez a sajtóban kialakult kép a valós helyzettől!

Fő- vagy központi témája nincs a workshopoknak, vitáknak, előadásoknak és pródumbeszélgetéseknek, mert mindazt igyekeznek besűríteni a programba, amitől éppen hangos a közélet, ami közszájon forog.

Sőt, azt tapasztalják évről évre vissza kell térni számos témára, mert semmit nem változik a helyzet. A NANE által szervezett hétfői workshop például pont egy ilyen témával foglalkozott: hogyan tudunk segíteni azokon, akik bántalmazó kapcsolatban élnek. Mint Árvai megjegyzi, jellemző, hogy pillanatok alatt betelt a vitacsoport részvevői létszáma. A szakmai programokat koncertek, bulik, kiállítások és dokufilmek vetítése egészítik ki, utóbbi közül kiemeli a főszervező az Oláh Mara, Omara cigány festőnőről szóló dokumentumfilmet – a Roma Versitas és EMMA közös szervezésében. Három helyszínen koncertek lesznek – ez fizetős, de minden más ingyenes.

Adománygyűjtés sem volt eddig, BMSZKI Dózsa György úti, nők számára fenntartott éjjeli menedékhely részére gyűjtenek, ahol alapvetően hajléktalanok laknak. Nem pénzt, hanem a mindennapi élethez szükséges tárgyakat, eszközöket várnak a szervezők. A részlegen ún. traumaérzékeny szemléletű nőgyógyászati rendelő is üzemel.

Újdonság az idén, hogy egyre több az angol nyelvű rendezvény, ami a város sokszínűségét is jelzi, úgy érzékelték, igény van rá, úgyhogy előfordul – legfőképp a Mira házban, hogy magyar előadók is angolul szólalnak fel.

