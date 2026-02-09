Kulja András mentelmi jogának felfüggesztését kérik az Európai Parlamenttől a magyar hatóságok

Európai Parlament;mentelmi jog;Roberta Metsola;Takács Péter;Kulja András;

2026-02-09 18:05:00 CET

A Tisza Párt EP-képviselője 2025 nyarán arról írt, hogy Takács Péter családja milliárdokat nyert a lélegeztetőgép-bizniszen.

Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke a hétfői ülésen bejelentette, hogy magyar hatóságok kezdeményezték Kulja András, a Tisza Párt európai parlamenti képviselője mentelmi jogának felfüggesztését - tudatta szerkesztőségünkhöz is eljuttatott közleményében az ellenzéki párt európai parlamenti képviselőcsoportja.

Az ügy előzménye, hogy Takács Péter egészségügyi államtitkár rágalmazás miatt feljelentette a Tisza Párt politikusa ellen egy 2025. július 31-i Facebook-bejegyzés miatt, amelyben Kulja András arra hívta fel a figyelmet, hogy a fideszes államtitkár családja milliárdokat szakíthatott a lélegeztetőgép-bizniszen. Az állítás szerint a pandémia alatt „ömlöttek a milliárdok” a Fidesz-közeli cégekhez többek között lélegeztetőgépek, betegmonitorok és infúziós pumpák beszerzése kapcsán – összesen több tízmilliárd forintért. „Takács Péter sógora, Kőszegi Gábor Árpád volt az egyik aláírási joggal rendelkező, - az ügyben érintett cég - ügyvezetője a cég alapításától megszüntetéséig. A cég székhelye ráadásul megegyezett a család korábbi vállalkozásainak címével – azzal a címmel, ahol Takács Péter felesége, Kőszegi Éva Boglárka és testvére, Kőszegi Gábor felnőtt, akiknek korábban még közös cégük is volt.”

A Tisza Párt közleménye szerint elfogadhatatlan, hogy miközben a Fidesz és a kormányhoz köthető propagandagépezet nap mint nap valótlan állításokkal és politikai lejárató kampányokkal árasztja el a nyilvánosságot, addig ellenzéki politikusokat a közösségi médiában tényekkel alátámasztott Facebook posztok miatt büntetőeljárással próbálnak meg elhallgattatni. Az ellenzéki párt EP-képviselőcsoportja szerint a kormánypárt rendszerszintűvé tette a kritikus hangok elleni politikai és jogi nyomásgyakorlást, a hatalom képviselői bírósági eljárásokkal fenyegetik azokat, akik nem értenek egyet a kormány politikájával, és akik a rendszer működésével kapcsolatos visszásságokra hívják fel a közvélemény figyelmét.

Kulja András az ügyet úgy kommentálta, hogy „a közéleti vita szabadsága a magyar demokrácia alapja kellene, hogy legyen. A politikai felelősség kérdéseiről szóló véleménynyilvánítás nem lehet büntetőeljárások tárgya.” Az EP-képviselőcsoport ígérete szerint a Tisza Párt a továbbiakban is fellép a közélet átláthatóságáért, az elszámoltathatóságért és a demokratikus jogok védelméért.

A Tisza Párt európai parlamenti képviselője felidézte, hogy az elmúlt időszakban a Fidesz négy alkalommal kezdeményezte Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését, és a feltételei is ugyanazok, mint a pártelnöknek: ha a kormány megszavazza Magyarország csatlakozását az Európai Ügyészséghez, „akkor a csatlakozás pillanatában minden, a velem szemben indított – politikailag motivált– ügyben lemondok mentelmi jogomról” - fogalmazott, hozzátéve: „a hatalom fél és retteg attól, hogy alig több, mint 2 hónap múlva új fejezetet nyitunk Magyarország történelemkönyvében és lezárjuk ezt a dicstelen korszakot, amit az Orbán kormány fémjelez.”