Magyar Péter fejeket akar, vizsgálatot ígér a gödi akkugyár botránya után

Göd;felülvizsgálat;Samsung gyár;akkumulátorgyár;Magyar Péter;Tisza Párt;

2026-02-09 17:54:00 CET

Az ígéret szerint az esetleges Tisza-kormány országos akkuipari szakhatóságot állít fel, minden üzem környezetvédelmi és működési engedélyét ellenőrizni fogja.

Ma kiderült, amit már eddig is lehetett sejteni: az Orbán-kormány 2023 körül minden eszközzel megpróbálta eltitkolni, hogy a gödi Samsung SDI-akkumulátorgyárban tulajdonképpen embereket mérgeznek meg és egészen brutális természetkárosítás folyik - kommentálta Magyar Péter az ügy fejleményeit, miszerint titkosszolgálati megfigyelés alá vonták néhány éve a gödi akkugyárat a durva mérgezési ügyek és szabályszegések miatt.

Mint lapunk is beszámolt róla, a Rogán Antal felügyelete alatt álló Alkotmányvédelmi Hivatal a gödi Samsung SDI-gyár ügyében már 2022-ben titkos adatgyűjtést folytatott. A lépésre azért kerítettek sort, mert Orbán Viktor szűk köréhez olyan információk jutottak el, miszerint az üzem vezetése semmit sem tesz meg a gyárban előforduló mérgezések elkerüléséért, és nem is közöl minden információt a hatóságokkal róluk. Az Alkotmányvédelmi Hivatal vizsgálata a legrosszabb feltételezéseket igazolta. Rogán Antal a közhangulat miatt azzal érvelt, „vállalhatatlan politikai kockázat a munkások ilyen szintű veszélyeztetése”, és arra figyelmeztette minisztertársait, hogy súlyos politikai veszélyt jelenthetnek a kormánypártokra, ha a mérgezések nyilvánosságra kerülnek. Voltak, akik amellett kardoskodtak, hogy a bezárás jókora nemzetgazdasági károkat okozhat, és elijesztheti a céget és a többi akkumulátorgyártót a további beruházásoktól.

Magyar Péter szerint „minden volt itt, ami az Orbán-rendszer lényege”: korrupció, titkosszolgálat, a sajtó elhallgattatása, gazdasági migránsok behozatala, százmilliárdos támogatás olyan beruházásra, amelynél magyarokat rákkeltő anyagokkal mérgeztek, a Dunakanyar vízbázisának veszélyeztetése, Mészáros-beruházás és a külföldi cégeknek való behódolás. Egy dologgal nem foglalkozott Orbán Viktor kormánya: a gyárban dolgozó és a környéken élő emberek egészségével.

Az ellenzéki vezető ígérete szerint a Tisza Párt leendő kormánya az összes akkumulátoripari beruházással kapcsolatos visszaélést kivizsgálja, nyilvánosságra hozzák a titkos kormánydöntéseket, illetve hogy kinek a felelőssége, hogy akár engedély hiányában is működhettek az emberi egészséget súlyosan károsító üzemek. „A TISZA országos akkuipari szakhatóságot állít fel, minden üzem környezetvédelmi és működési engedélyét felülvizsgálja. Az uniós és magyar egészségügyi és környezetvédelmi előírásokat maradéktalanul betartatja. Amennyiben bármely üzem akár az ott dolgozók, akár a környéken élők egészségét veszélyezteti, úgy az érintett üzem működését haladéktalanul felfüggesztjük” - közölte.

A párbeszédes Tordai Bence közölte, hogy feljelentést tesz az ügyben, a Mi Hazánk pedig Dúró Dóra elnökhelyettes bejelentése szerint hétfő délelőtt a Bűnvadászok segítségével lezárta a gödi Samsung-gyárhoz vezető utat.