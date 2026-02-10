Pintér Sándor hajlana a kompromisszumra, de a Magyar Orvosi Kamara szerint az ajánlata nem elég

egészségügy;Pintér Sándor;etika;Magyar Orvosi Kamara;Belügyminisztérium;

2026-02-10 05:45:00 CET

Bár a belügyminiszterrel való egyeztetésen felmerült, hogy a Magyar Orvosi Kamara (MOK) ismét működtethetne etikai bizottságot, érdemi döntés egyelőre nem született – derült ki a január 23-i találkozón részt vevő szervezetek hétfői közös sajtótájékoztatóján.

Az Orvosok Világszövetsége (WMA), az Európai Orvosi Szervezetek Állandó Bizottsága és a Német Orvosi Kamara képviselői Pintér Sándor meghívására érkeztek Budapestre.

A sajtótájékoztatón Álmos Péter, a kamara elnöke emlékeztetett arra, hogy az elmúlt évtizedekben fokozatosan vettek ki a MOK hatásköréből olyan kulcsfontosságú feladatokat, mint a szakmai nyilvántartás, a szakma gyakorlásának engedélyezése vagy a posztgraduális képzés felügyelete. A folyamat 2023-ban ért újabb állomásához , amikor az Orbán-kormány megszüntette a kötelező kamarai tagságot, az etikai felügyeletet pedig a Belügyminisztérium irányítása alá rendelte.

Európa legtöbb országában az etikai kérdések kezelése hagyományosan a szakma önszabályozásának része. A Pintér Sándorral folytatott egyeztetésen a belügyminiszter felvetette annak lehetőségét, hogy a Magyar Orvosi Kamara ismét működtethessen etikai bizottságot. Elképzelése szerint ugyanakkor a legsúlyosabb szankciók – így az orvosi működési engedély felfüggesztése vagy visszavonása – továbbra is maradnának az állam kezében. A részletekről - a belügyminiszter szerint - egy később felállítandó munkacsoport egyeztethetne, erről azonban konkrét határidők és garanciák nem hangzottak el a találkozón. A MOK álláspontja szerint

az etikai felügyelet részleges visszaadása önmagában nem jelent valódi megoldást. A köztestület hatékonyan csak úgy tud működni, ha visszaáll a kötelező kamarai tagság, és nem alakul ki párhuzamos etikai ítélkezés.

A sajtóbeszélgetésen szóba került a kötelező orvosi kirendelések gyakorlata is. Magyarországon 2021 óta jogszabály teszi lehetővé, hogy orvosokat átvezényeljék az ország bármely állami kórházába, s ez az elmúlt időszakban – például a pszichiátriai ellátásban – ténylegesen meg is történt. A nemzetközi szervezetek képviselői jelezték: Európában ez a megoldás szinte ismeretlen, az orvoshiányt jellemzően ösztönzőkkel nem pedig kényszerrel próbálják kezelni. A külföldi vendégek szerint a kötelező kirendelések, valamint az orvosi autonómia szűkítése ösztönözheti az orvosok elvándorlását az állami rendszerekből. Jelezték: továbbra is figyelemmel kísérik a magyarországi fejleményeket, mert az orvosi önkormányzatiság kérdését nem csupán szakmai, hanem betegjogi és társadalmi ügynek tekintik.