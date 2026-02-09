Kegyelemért hajlandó beszélni Jeffrey Epstein egykori szeretője és bűntársa

Bill Clinton;Donald Trump;elnöki kegyelem;Jeffrey Epstein;Ghislaine Maxwell;

A brit állampolgárságú Ghislaine Maxwellt 2021-ben ítélték 20 évre.

Kegyelmi döntés fejében hajlandó beszélni Jeffrey Epstein börtönbüntetését töltő egykori barátnője - közölte Ghislaine Maxwell ügyvédje hétfőn, miután a kongresszus alsóházában a felügyeleti bizottság által kezdeményezett meghallgatás eredménytelenül zárult.

Az Epstein-botrány vizsgálatára összeült képviselőházi testület hétfői meghallgatásán Ghislaine Maxwell texasi börtönéből videókapcsolaton keresztül vett részt, a feltett kérdésekre ugyanakkor alkotmányos jogaira hivatkozva megtagadta a választ. Ügyvédje annyit közölt, hogy Maxwell tudomása szerint az Epsteinnel fenntartott kapcsolatában sem Donald Trump jelenlegi, sem Bill Clinton korábbi elnök nem követett el kifogásolhatót.

Mind Trump elnök, mind Clinton elnök ártatlan bármiféle rossz cselekedetben. Egyedül Maxwell asszony tudja elmondani, hogy miért, a közvéleménynek pedig joga van ennek megismeréséhez - fogalmazott Davis Oscar Markus a kongresszusi meghallgatást követően kiadott közleményében. Az ügyvéd hozzátette, hogy „amennyiben a bizottság és az amerikai közvélemény igazán tudni akarja a szűretlen igazságot a történtekről, akkor erre létezik egy teljesen egyenes út. Maxwell asszony készen áll arra, hogy mindenről és őszintén beszéljen, ha Trump elnök kegyelemben részesíti”.

A brit állampolgárságú Ghislaine Maxwellt a bíróság 2021-ben ítélte 20 év börtönre, Jeffrey Epstein bűntársaként szexuális célú emberkereskedelem, és kiskorúakkal szemben elkövetett bűncselekmények miatt. James Comer, a képviselőház felügyeleti bizottságának republikánus elnöke csalódottságának adott hangot, hogy Ghislaine Maxwell a hallgatást választotta a testület hétfői ülésén, ugyanakkor megjegyezte, hogy az történt, amire számított. A politikus sajtótájékoztatón közölte, hogy a következő hetekben az Epstein-ügy képviselőházi vizsgálatának keretében kötelező idézés alapján még öt meghallgatást tartanak.

A testület előtt február 26-án és február 27-én Bill Clinton és Hillary Clinton jelenik meg, és a beidézett tanúk között van Les Wexner, a Victoria’s Secret divatcég korábbi vezérigazgatója, valamint Jeffrey Epstein egykori könyvelője és ügyvédje.