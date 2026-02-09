Francia kapcsolat a pedofil szexragadozóval

Franciaország;Jeffrey Epstein;

2026-02-09 08:15:00 CET

Jack Lang volt kulturális, később oktatási miniszter ellen indított nyomozást Jeffrey Epsteinhez fűződő kapcsolatai miatt a pénzügyi bűnözésre szakosodott ügyészség Franciaországban.

Adócsalásból származó bevételek tisztára mosásának gyanújával került vizsgálat alá Lang, aki az 1980-as évektől a 2000-es évekig meghatározó alakja volt a francia szocialista kormányoknak. Egy hete több mint hárommillió oldalnyi anyagot, kétezer videófelvételt és 180 ezer fotót hozott nyilvánosságra az amerikai igazságügyi minisztérium, ebből kerültek ki a most 86 éves francia kulturális miniszterre vonatkozó adatok. Neve közel 700-szor szerepel az Epstein-aktákban.

Jack Lang annyit mondott a botrány kapcsán, hogy az amerikai színész-rendező, Woody Allen mutatta be neki Epsteint 15 évvel ezelőtt, aki azért volt szimpatikus a számára, mert „szenvedélyesen rajongott a művészet, a kultúra és a film iránt”. Az RTL rádiónak pedig dicsérte Epsteint, akit „nagylelkűnek és udvariasnak” nevezett. Ártatlannak vallotta magát, és az ellene felhozott vádakat alaptalannak nevezte az AFP-nek nyilatkozva, de azonnal felajánlotta lemondását az arab intézet Institut du monde arabe elnöki posztjáról. (Az intézet Franciaország és az arab országok közti együttműködésen dolgozik.) Jack Lang lánya, Caroline szintén vizsgálat alatt áll, nem véletlen, hogy a múlt héten már le is mondott egy francia filmproduceri szakszervezet elnöki posztjáról.

A francia sajtó által nyilvánosságra hozott akták részletei szerint Lang több alkalommal is Epsteinhez fordult pénzt vagy szívességet kérve, többek között Epstein autójának és magánrepülőgépének használatát a saját maga és családja részére.

Caroline Lang a francia Mediapart híroldalnak azt mondta, 2012-ben találkozott Jeffrey Epsteinnel, aki akkor azt mondta neki, hogy „befektetni akar fiatal francia és nemzetközi művészekbe”. Elmondása szerint ügyvédei létrehoztak egy Prytanee LLC nevű céget az Amerikai Virgin-szigeteken; a Mediapart szerint Caroline Lang a részvények felét kapta, de ő azt állítja, hogy nem fektetett be a cégbe, és nem kapott pénzt tőle. Az Epstein-aktákban szereplő egyik e-mail arra utal, hogy művészeti ismereteit adta a projekthez. Caro­line Lang utólag úgy látja, végtelenül naiv volt. Ugyanakkor az akták nem utalnak arra, hogy Lang vagy lánya bármilyen módon érintett lett volna Epstein szexuális bűncselekményeiben.

Tisztázza a nyelvész szerepét a felesége„Élete során mindig azt hangoztatta a férjem, hogy az értelmiség feladata az igazság felkutatása és a hazugság leleplezése, különösen akkor, ha az igazság kimondása kínos magunkra nézve is” – fogalmazott a 97 éves Noam Chomsky felesége, Valéria férjének az Epsteinnel való kapcsolatát tisztázandó közleményben. Ebben leírja, hogy férje a 2023-ban elszenvedett agyvérzése miatt 24 órás ellátásra szorul, ezért képviseli ő az érdekeit. A most felvetődött kérdések, hogy a világhírű nyelvész pénzügyeibe beavatta-e a szexpredátort, Jeffrey Epsteint, szerinte is jogosak, de állítja, hogy ennek semmi köze azokhoz a bűncselekményekhez, amelyeket elkövetett. Epstein a tudományok támogatójaként tüntette fel magát, amikor 2015-ben először találkoztak vele, akkor még csak Floridában, és kevesen tudtak az elkövetett bűneiről. Számos vacsorán és rendezvényen vettek részt Epstein meghívására, de „a szigetre” egyszer sem mentek el. Akadémiai vita zajlott köztük, de mint kiderült, ez amolyan trójai faló volt számára. Noam mindig is elkötelezett volt a női egyenjogúság iránt. Hibát követtek el, ismeri be Valéria, nem ellenőrizték, ki is ő valójában, amikor nyelvi közreműködésért 20 ezer dolláros csekket kaptak Epsteintől.