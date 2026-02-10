Szijjártó Péter: Az Európai Unióval ellentétben Magyarország az új világrend nyertesei közé tartozik

Európai Unió;Magyarország;Szijjártó Péter;nyertes;vesztes;új világrend;

2026-02-10 11:40:00 CET

A külgazdasági és külügyminiszter szerint az Európai Unió nem tudott megfelelő válaszokat adni a válságokra, ami a meggyengüléséhez, eljelentéktelenedéséhez és elszigetelődéséhez vezetett, miközben Magyarország rendre megerősödve került ki mindebből.

Az Európai Unióval ellentétben Magyarország az új világrend nyertesei közé tartozik, azonban az eddigi sikerek folytatásához a szuverén nemzeti oldal győzelmére van szükség az áprilisi választáson – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Budapesten. A tárca közleménye szerint a tárcavezető a Budapest Global Dialogue rendezvényen arról számolt be, hogy az utóbbi másfél évtized válságai nyomán új világrend van kialakulóban, és semmi nem lesz már olyan, mint korábban.

A közelmúlt kríziseiben az volt közös, hogy az Európai Unió nem tudott megfelelő válaszokat adni rájuk, ami a meggyengüléséhez, eljelentéktelenedéséhez és elszigetelődéséhez vezetett, miközben Magyarország rendre megerősödve került ki ezekből a válságokból. Beszélt a pénzügyi rendszer összeomlásáról, a tömeges illegális migrációról, a koronavírus-járványról és az orosz-ukrán háborúról is, utóbbiról részletekbe menően, azt állítva, hogy az EU itt is nagy hibákat követett el, ugyanis minden lépése csak a feszültség további eszkalációját eredményezte.

Úgy vélekedett, hogy a brüsszeli elit folyamatosan aláássa az amerikai elnök békéért tett erőfeszítéseit, és arra is kitért, hogy néhány hete szó szerint elhangzott az EU-s külügyi tanács ülésén, hogy a közösség nincsen felkészülve a békére. – Európában teljes frusztráció uralkodik az elszigeteltség miatt. És ennek következményeként az európai vezetők úgy tekintenek az ukrajnai háborúra, mintha a mi háborúnk lenne, pedig nem az. Oroszország nem támadott meg egyetlen EU-tagállamot sem. Ez Oroszország és Ukrajna háborúja - jelentette ki. – Ukrajna nem értünk harcol, hanem saját magáért, ekként semmivel sem tartozunk nekik. Határozottan ellenezzük, hogy a magyar adófizetők pénzét olyan háborúra költsék, amelyhez semmi közünk - fűzte hozzá.

Szijjártó Péter elítélte, hogy az EU mostanra elszigetelte magát a világpolitika legfontosabb szereplőitől, így az Egyesült Államoktól, Kínától és Oroszországtól is, miközben szavai szerint Magyarország jelentős mértékben felértékelődött a tizenhat éve sikeresen folytatott külpolitikai stratégiájának köszönhetően.

Stratégiai célunk az volt, hogy a világ négy hatalmi központja érdekelt legyen Magyarország sikerében, s ebben eredményesek voltunk. A magyar miniszterelnök az egyetlen európai vezető, aki egyszerre tud tárgyalni az amerikai, az orosz, a kínai és a török elnökkel. Más európai politikus erre ma nem képes. A miniszterelnök személyes barátságban áll az amerikai elnökkel, miközben kölcsönös tiszteleten alapuló tárgyalásokat tud folytatni az orosz, a kínai és a török elnökkel is - dicsekedett a tárcavezető a finoman szólva kétséges

Szijjártó Péter szerint az Magyarország stratégiája sikeres volt, az EU-é pedig kudarcot vallott. Az Európai Unió az új világrend egyik fő vesztese. A világ blokkokra osztásának stratégiája megbukott. Az új világrend a patriotizmuson alapul. Ez a globális patrióta forradalom eredménye, és büszkék vagyunk arra, hogy Budapest volt az a hely, ahonnan ez a globális patrióta forradalom elindult - folytatta. Majd hozzátette, hogy ez a világrend a kétoldalú és kormányközi együttműködésekre épül, a személyes tiszteletre, ahol a barátság és a lojalitás érték.

A miniszter leszögezte, hogy az EU-val ellentétben Magyarország az új világrend nyertesei közé tartozik, amit jól demonstrál, hogy egymillióval többen dolgoznak itt, mint tíz évvel ezelőtt, hogy ma a magyarok fizetik Európa legalacsonyabb adóit és legolcsóbb energiaárait.